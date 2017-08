Obras proporcionam mais qualidade de vida para moradores do Monte das Oliveiras

Os recursos garantidos pelo senador Romero Jucá (PMDB), em Brasília, foram aplicados pela Prefeitura de Boa Vista em um conjunto de obras de infraestrutura realizado no área de interesse social Monte das Oliveiras, no bairro Cauamé.

O local recebeu 1.165 metros de drenagem e mais 1.731 metros de asfalto com sarjeta, meio-fio e calçada. Além de toda a estrutura de sinalização de trânsito com oito faixas de pedestres. Para quem vive no local há muitos anos, as obras fizeram uma grande diferença.

“Quando vim para cá não tinha nada na minha rua, passava praticamente um rio por aqui. Agora, com o asfalto e a calçada ficou muito melhor”, afirmou Bularmarque Silva Souza.

Quem também gostou da novidade foi seu filho, Raimundo Figueira da Silva, de apenas 10 anos. “Com asfalto e calçada, ficou mais legal pra gente andar de bicicleta”, disse.

A família de Bularmarque ocupa uma das 240 residências construídas no local e que também serão tituladas com apoio do senador Romero Jucá. “Fui responsável pela elaboração da nova lei de Regularização Fundiária e com esse mecanismo, vamos entregar o título definitivo para todas as famílias que vivem nessa região. É mais um compromisso para melhorar a vida dessa comunidade”, afirmou.

A prefeita Teresa Surita anunciou algumas novidades para os moradores, como a construção de uma parada de ônibus climatizada e o asfaltamento, com recursos próprios do Município, de duas ruas que não puderam ser incluídas no convênio firmado com o Governo Federal.

“A Prefeitura de Boa Vista não tem recursos disponíveis para fazer todo esse volume de obras. Por isso, contamos com o apoio do senador Romero Jucá que consegue esse dinheiro em Brasília e a gente transforma nas obras que a cidade precisa. Quero o apoio de todos os moradores, para mantermos cada quintal limpo e as ruas bem cuidadas”, pediu a prefeita.

Área

Localizado às margens da BR 174, na saída para Pacaraima, o conjunto Monte das Oliveiras abriga mais de 800 pessoas e foi declarado área de interesse social pela através da Lei 1086/2008. Porém, uma parte da região ainda pertence a União.

O Município está atuando em parceria com a Secretaria do Patrimônio da União (SPU), para executar o plano de regularização fundiária. A obra de revitalização começou em 2016, atendendo seis das oito ruas do local.

Janini Marques