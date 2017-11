Obras do Teatro Municipal de Boa Vista estão em fase de finalização

Nesta terça-feira, 14, a prefeita Teresa Surita conferiu de perto a finalização das obras do Teatro Municipal, localizado na avenida Glaycon de Paiva, São Vicente. Cerca de 90% dos serviços já estão concluídos. A previsão é de que a inauguração ocorra no dia 15 de dezembro.

“Estou muito, muito feliz por ter conseguido terminar essa obra e por Boa Vista receber o maior espaço da região norte com 1.100 lugares e 620 metros quadrados de área de palco. O teatro está lindo e em fase de acabamento. Falta pouco para que Boa Vista ganhe essa obra tão importante, de grande representação para a cultura e para nossos artistas”, disse a prefeita.

Com o Teatro Municipal em funcionamento, Boa Vista ganha no desenvolvimento artístico cultural. A cidade passa a ser vitrine para grandes espetáculos que passarão a acontecer também em Boa Vista nos circuitos das companhias locais, nacionais e internacionais.

Estrutura

O projeto de construção do Teatro inclui entrada coberta, hall de entrada, plateia, palco, camarins, administração, teatro escola e estacionamento. A entrada coberta será feita de estrutura metálica, placas de vidro e rampa de acesso, O espaço para a plateia abrigará 1.100 lugares, seguindo as especificações internacionais para espaços cênicos, como piso em carpete, paredes revestidas de madeira e teto com placas acústicas e saídas de incêndio laterais.

O Teatro conta ainda com um prédio administrativo com quatro salas para reunião, tesouraria, apoio técnico e administração, além de um Teatro Escola com 166 lugares, que servirá de apoio para os cursos de artes cênicas e música que serão desenvolvidos em quatro salas de aula.

Shirléia Rios