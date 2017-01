Obras de mobilidade urbana transformaram Boa Vista

Boa Vista viveu uma grande transformação em 2016. A Prefeitura deu continuidade às obras de Mobilidade Urbana da capital, iniciadas no final de 2015. Um trabalho de reestruturação, que contribui para o desenvolvimento da cidade de forma segura, eficiente e planejada. O projeto de mobilidade foi pensado para melhorar a forma de locomoção da população. Esse é o maior projeto de obras que a capital já recebeu.

Hoje é possível ver obras em andamento em todas as partes da cidade. Muitas ruas e avenidas que estavam em situação precária receberam asfalto, meio-fio, obras de drenagem, ciclovias construídas e sinalizadas.

Até as obras iniciarem Boa Vista era a única capital que não possuía nenhum quilômetro de ciclovia construído. Esse espaço exclusivo para os ciclistas marca uma nova fase no desenvolvimento da cidade. Já foram construídos 34 quilômetros de quase 50 que a Prefeitura irá implantar no total.

A ciclovia tem o importante papel de preservar vidas, pois representa mais segurança para os que utilizam a bicicleta como meio de transporte, passeio ou prática esportiva. Também representa menos congestionamento, menos acidentes e, consequentemente, menos morte e pessoas hospitalizadas.

Miniterminal

As obras do miniterminal Luiz Canuto Chaves, no Centro Cívico, estão em plena execução. Cerca de 40% já foram concluídas. O local está sendo ampliado, climatizado, contará com acessibilidade, praça de alimentação, bicicletário e uma área moderna para embarque e desembarque.

Abrigos de Ônibus

Novos abrigos de ônibus também estão sendo construídos dentro do projeto de Mobilidade Urbana. Dois tipos de abrigos estão em construção: 600 pontos simples e 75 climatizados.

Os abrigos simples contam com estrutura metálica, cobertura em telha termoacústica, painel publicitário, assentos de madeira e fundo em vidro temperado. Destes, 200 já foram instalados. Os abrigos refrigerados contarão com um espaço amplo, fechado, com porta de correr, estrutura em alvenaria, metálica e em vidro temperado, telha termoacústica, painel informativo e assentos de madeira.

Pontes

Outra obra importante dentro do projeto é a construção de três pontes de concreto, que visam reformular o trânsito, melhorando a trafegabilidade e proporcionando mais fluidez. A primeira já está em processo de execução na avenida Parimé Brasil e vai interligar os bairros Jardim Caranã e Cidade Satélite, na avenida Antares. A obra já está bastante adiantada. A ponte terá extensão de aproximadamente 20 metros, com passarelas laterais destinadas a pedestres.

Outra ponte interligará a avenida Padre José Anchieta, no bairro Sílvio Leite, à Avenida das Galáxias, no bairro Cidade Satélite. A terceira vai ligar os bairros Nova Cidade e Ayrton Rocha, em substituição a atual ponte de madeira existente no local.

O projeto de Mobilidade Urbana ainda contempla a construção de calçadas acessíveis, serviços de drenagem, terraplanagem e pavimentação asfáltica. Um pacote de obras que vai mudar a realidade de Boa Vista. A previsão é que as obras sejam concluídas no segundo semestre de 2017.

