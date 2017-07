Obras de infraestrutura atenderão à comunidade de Nova Colina

O município de Rorainópolis recebeu neste sábado, 15, um novo investimento na área da saúde com a inauguração da Unidade Básica de Saúde Maria Raimunda Batista dos Santos que atenderá à comunidade de Vila Nova Colina.

O local é equipado com dois consultórios médicos, um consultório odontológico, sala de observação, farmácia, área administrativa, banheiros e sala de espera, todos climatizados.

“É gratificante ver que, na metade do primeiro ano de mandato, a Prefeitura de Rorainópolis conseguiu retomar obras que são importantes para a comunidade e estavam paradas”, elogiou o senador Romero Jucá.

Ele também anunciou as novas melhorias que irão beneficiar os moradores de Nova Colina, incluindo a regularização fundiária. “Temos recursos garantidos para obras de asfalto, de iluminação e para a aquisição de duas ambulância, sendo uma traçada que atenderá Nova Colina e outra para a sede”.

Para a moradora Ivone Soares, que vive em Rorainópolis há 38 anos e já foi gestora da área da saúde, a instalação da nova Unidade é garantia de melhor atendimento à população. “Ter esse serviço aqui é muito bom, com remédio, atendimento médico que facilitam muito a nossa vida”.

A vice-prefeita do município, Joilma Teodora, é moradora de Nova Colina e destacou a necessidade do investimento realizado pela gestão. “Sabemos como a saúde é importante e tenho certeza, que essa nova Unidade vai melhor muito a condição de vida das pessoas de Nova Colina”.

O prefeito Leandro Pereira aproveitou a inauguração para anunciar outros investimentos que serão realizados pela gestão. “Vamos reformar a unidade antiga e oferecer nesse espaço, o serviço de atendimento especializado para as mulheres. Além disso, licitamos medicamentos que irão abastecer todas as unidades de saúde do Município e, com recursos próprios, também vamos adquirir uma ambulância para melhorar o atendimento à população”, destacou.