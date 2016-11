Obra de Walniro Souza passa por restauração após 40 anos

Uma das obras do artista plástico roraimense Walniro Souza, passou por restauro após 40 anos de sua criação. A obra “Paisagem Roraimense” faz parte do acervo do Palácio da Cultura Nenê Maccagi, desde a fundação, no ano de 1992.

O artista que restaurou a obra foi Augusto Cardoso, que em um mês e meio de trabalho conseguiu revitalizar o quadro que estava desgastado pelo tempo, trazendo de volta o viço e as cores vibrantes da pintura.

De acordo com o pintor é um honra ajudar a manter viva a memória do amigo que segundo ele, era um artista brilhante. “É uma satisfação poder restaurar essa obra do Walniro, que faleceu há um ano e meio. Ele foi um grande amigo e um excelente artista, e com esse trabalho acabo contribuindo para que a memória dele seja preservada”, destacou.

Cardoso explicou como foi feito o trabalho de restauração da obra. “A restauração começa com a avaliação do quadro, passa pela limpeza e só por último é que a pintura ganha pinceladas, o trabalho é muito delicado e feito com matérias primas especiais, preservando ao máximo a originalidade e personalidade da obra”, explicou.

A Secult (Secretaria Estadual de Cultura) está fazendo um trabalho de revitalização, catalogação e restauração das obras de arte que fazem parte do acervo histórico do Estado.

A titular da pasta, Selma Mulinari, destacou que essa é uma forma de valorizar a cultura e a obra dos artistas locais. “O Walniro é um dos expoentes das artes plásticas de Roraima, e nosso papel é preservar para que a história, e as obras dele e de outros artistas se perpetuem”, pontuou.

Dina Vieira

