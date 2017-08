OAB-RR entrega kits da Corrida da Advocacia sexta-feira

No próximo final de semana, acontece a IV Corrida da Advocacia ‘Maria Luiza Coelho’, que é realizada pela Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Roraima e a Caixa de Assistência dos Advogados de Roraima (Caarr). A 4ª edição do evento será no domingo, dia 6 de agosto, com largada prevista para as 17h30.

A entrega dos kits para os inscritos acontecerá nesta sexta-feira, 4, durante todo o dia, na sede provisória da OAB, que fica no prédio da Caixa de Assistência, localizada na avenida Ville Roy, 1830, Caçari. O prédio fica próximo ao Shopping Garden.

O kit da Corrida da Advocacia será composto de camiseta 100% poliamida, número do competidor, chip para cronometragem eletrônica, além de brinde dos patrocinadores do evento.

A Corrida faz parte das comemorações que serão realizadas pela OAB no mês de agosto referente ao Dia da Advocacia. Ao todo são 500 vagas, sendo que a metade é destinadas aos profissionais da advocacia roraimense e as demais, outras 250 vagas, para o público em geral.

O percurso da Corrida de Advocacia é de 5 quilômetros. A saída e chegada serão da frente do prédio onde funciona a OAB e a Caixa de Assistência, que fica na avenida Ville Roy, 1830, Caçari, próximo ao Roraima Garden Shopping.

Para participar, os interessados ainda podem se inscrever até quarta-feira, 2, acessando o site da OAB Roraima (http://www.oabrr.org.br/) e clicar no banner do evento. A taxa de inscrição é de R$50 para o público em geral e R$30 para as advogadas e advogados que estiveram com suas anuidades em dia.

Haverá premiação com medalhas e troféus para os três primeiros lugares das duas categorias (advocacia e público geral), tanto feminina como masculina. Além disso, todos os participantes que conseguirem concluir os 5km ganham medalha de participação.

A IV Corrida da Advocacia ‘Maria Luiza Coelho’ é uma realização da OAB Roraima em parceria com a Caixa de Assistência dos Advogados de Roraima (Caarr) e o Tribunal de Justiça de Roraima, sendo organizada pela Vagalume Eventos Esportivos, e conta com o patrocínio de Grupo Perin, Rebouças Distribuidora, Faculdades Cathedral, Ágape Turismo e Grupo Folha.

Alexsandra Sampaio