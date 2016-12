OAB-RR encerra atividades com atrações artísticas do OAB Cultural

Para encerrar as atividades do ano de 2016, a Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Roraima reservou para a próxima quinta-feira, 22, a realização do projeto OAB Cultural. O evento descontraído promete reunir, a partir das 18h, atrações culturais com artistas locais, além de canjas com a participação de advogados e advogadas que possuem algum talento artístico.

Os interessados em apresentar trabalhos artísticos podem procurar a secretaria da Seccional, que agora passou a funcionar no prédio da Escola Superior da Advocacia (ESA) e da Caixa de Assistência (Caarr), na avenida Ville Royz, nº 1830, Caçari.

Durante o dia haverá ainda a exposição itinerante “It was Amazon” (Isso foi a Amazônia), do artista plástico Jaider Esbell. As obras expostas fazem parte da exposição que esteve na Bienal de São Paulo, no mês passado, e desde julho já percorreu diversos estados do Nordeste.

Ainda na programação de exposição, haverá de peças do artesanato indígena roraimense durante todo o dia. À noite, para fechar a programação, teremos degustação de damurida, paçoca e peixe no jambu.

“O objetivo é receber todos no final do dia para uma confraternização de encerramento das nossas atividades, aproveitando para apresentar os colegas da advocacia que queiram mostrar seus talentos, degustando comidas típicas de Roraima”, reforça o presidente da OAB Roraima, Rodolpho Morais.

Alexsandra Sampaio