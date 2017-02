OAB-RR divulga resultado preliminar da 2ª fase do XXI Exame de Ordem

Já está disponível o resultado preliminar da 2ª fase (prova prático-profissional) e o padrão de respostas definitivo do XXI Exame de Ordem Unificado, que foi aplicado no dia 22 de janeiro de 2017. Para acessar o arquivo, basta entrar no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV) – http://oab.fgv.br/.

Para quem não concorda com o resultado, serão três dias para a interposição de recursos contra a lista preliminar da prova prático-profissional. O prazo começa as 12h do dia 15 de fevereiro de 2017 até às 12h do dia 18 de fevereiro de 2017, observado o horário oficial de Brasília (DF).

Para recorrer, os candidatos deverão utilizar exclusivamente o Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos, que fica no site da FVG. As decisões dos recursos e a divulgação do resultado final devem ser anunciadas na data provável de 8 de março de 2017.

A aprovação no Exame de Ordem é requisito necessário para a inscrição nos quadros da OAB como advogado. O Exame de Ordem pode ser prestado por bacharel em Direito, ainda que pendente apenas a sua colação de grau, formado em instituição regularmente credenciada. Poderão realizá-lo os estudantes de Direito do último ano do curso de graduação em Direito ou dos dois últimos semestres.

XXII Exame

A primeira edição do Exame de Ordem de 2017 da OAB já foi aberto. As inscrições terminaram no último dia 10 de fevereiro e a prova objetiva (1ª fase) fase do XXII Exame de Ordem Unificado está marcada para o dia 2 de abril, das 13h às 18h, conforme o horário oficial de Brasília (DF). Já a 2ª fase (prova prático-profissional) será realizada no dia 28 de maio, no mesmo horário da 1ª.

Alexsandra Sampaio