OAB-RR abre inscrições para mais uma edição do Exame de Ordem Unificado

Foi lançado nesta terça-feira, 31, pela Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), o edital do XXII Exame de Ordem Unificado. As inscrições começam hoje e seguem abertas até às 17h do dia 10 de fevereiro. Para se inscrever, os candidatos precisam acessar o site (http://oab.fgv.br/) da Fundação Getúlio Vargas (FGV), organizadora do Exame.

A aplicação da prova objetiva (1ª fase) desta edição está programada para o dia 2 de abril, das 13h às 18h, conforme o horário oficial de Brasília (DF). Serão 80 questões de caráter eliminatório sobre disciplinas profissionalizantes obrigatórias e integrantes do currículo mínimo do curso de Direito. A 2ª fase (prova prático-profissional) será realizada no dia 28 de maio, no mesmo horário da 1ª.

Também serão cobradas questões de Direitos Humanos, Código do Consumidor, Estatuto da Criança e do Adolescente, Direito Ambiental, Direito Internacional, Filosofia do Direito, Estatuto da Advocacia e da OAB, seu Regulamento Geral e Código de Ética e Disciplina da OAB.

A aprovação no Exame de Ordem é requisito necessário para a inscrição nos quadros da OAB como advogado. O Exame de Ordem pode ser prestado por bacharel em Direito, ainda que pendente apenas a sua colação de grau, formado em instituição regularmente credenciada. Poderão realizá-lo, os estudantes do último ano do curso de graduação em Direito ou dos dois últimos semestres.

Acesse o edital aqui (http://s.oab.org.br/arquivos/2017/01/2017-1-xxii-eou-minuta-final.pdf)

Este ano, a OAB vai realizar três edições do Exame de Ordem Unificado. O calendário das edições de 2017 já foi divulgado. Confira abaixo:

XXII Exame de Ordem Unificado

Publicação do Edital de Abertura: 31/01/2017

Período de Inscrição: 31/01/2017 a 10/02/2017

Prova Objetiva – 1ª fase: 02/04/2017

Prova prático-profissional – 2ª fase: 28/05/2017

XXIII Exame de Ordem Unificado

Publicação do Edital de Abertura: 30/05/2017

Período de Inscrição: 30/05/2017 a 09/06/2017

Prova Objetiva – 1ª fase: 23/07/2017

Prova prático-profissional – 2ª fase: 17/09/2017

XXIV Exame de Ordem Unificado

Publicação do Edital de Abertura: 19/09/2017

Período de Inscrição: 19/09/2017 a 29/09/2017

Prova Objetiva – 1ª fase: 19/11/2017

Prova prático-profissional – 2ª fase: 21/01/2018

Alexsandra Sampaio