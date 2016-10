OAB-RR: 95 pessoas são aprovadas no XX Exame de Ordem em Roraima

Foi divulgado hoje o resultado preliminar da 2ª fase (prova prático-profissional) e o padrão de respostas definitivo do XX Exame de Ordem Unificado, aplicado no dia 18 de setembro de 2016. Em Roraima, 95 pessoas foram aprovadas nessa no Exame de Ordem, após o resultado preliminar.

O período para a interposição de recursos contra o resultado preliminar será de três dias. O prazo começa às 11h de amanhã (12), horário local, e vai até às 12h do sábado, 15, horário oficial de Brasília (DF).

Para recorrer, os candidatos deverão utilizar exclusivamente o Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos, que fica no site da Fundação Getúlio Vargas (FVG). As decisões dos recursos e a divulgação do resultado final devem ser divulgadas na a data provável de 26 de outubro de 2016.

A aprovação no Exame de Ordem é requisito necessário para a inscrição nos quadros da OAB como advogado. O Exame de Ordem pode ser prestado por bacharel em Direito, ainda que pendente apenas a sua colação de grau, formado em instituição regularmente credenciada. Poderão realizá-lo os estudantes de Direito do último ano do curso de graduação em Direito ou dos dois últimos semestres.

Para acessar o arquivo, acesse: http://s.oab.org.br/arquivos/2016/10/resultado-preliminar-2-fase-geral.pdf

Alexsandra Sampaio