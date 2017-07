OAB Roraima vai realizar passeio ciclístico no dia 5 de agosto

Mais uma atividade física foi incluída na programação da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Roraima para comemorar o Dia da Advocacia, em agosto. Além da IV Corrida Maria Luiza Coelho, haverá um passeio ciclístico no dia 5 de agosto, abrindo as atividades que a Seccional fará para festejar a data de 11 de agosto, dia da Advocacia.

O passeio está marcado para as 17h, do sábado, 5, e sairá da Praça Fábio Paracat, localizada na avenida Ene Garcez. O grupo de ciclistas vai percorrer a praça do Centro Cívico, seguir pela avenida Ville Roy e concluir o trajeto em frente à sede da Caixa de Assistência dos Advogados de Roraima (CAARR), que fica próxima ao Shopping Garden.

A participação é gratuita e a realização da iniciativa conta com a parceria do grupo Pedal Roraima. De acordo com o presidente da OAB, Rodolpho Morais, o passeio ciclístico é para toda a advocacia, seus familiares e amigos.

As coordenadoras do passeio, advogadas Jucari Moura e Ellen Euridice Cardoso (secretária adjunta da OAB Roraima), destacam que o objetivo é confraternizar e enfatizar a prática esportiva como uma das formas de se buscar uma melhor qualidade de vida.

Demais atividades

No dia seguinte ao passeio ciclístico, 6 de agosto, a OAB Roraima vai realizar também a IV Corrida da Advocacia Maria Luiza Coelho. A saída será da frente da Caixa de Assistência e o percurso será de 5 quilômetros.

As vagas são limitadas. Para se inscrever, basta acessar o site da OAB (www.oabrr.org.br) e clicar no banner da Corrida. São 250 vagas para os profissionais da advocacia e 250 para o público em geral.

Dentro da programação de comemoração ao Dia da Advocacia, a OAB Roraima vai realizar ainda a I Conferência Estadual da Advocacia de Roraima, no período de 14 a 17 de agosto, com palestras e paineis que serão apresentados no auditório do Fórum Advogado Sobral Pinto.

Serão dois paineis, duas conferências e nove palestras com profissionais renomados de vários estados do país. O objetivo da Conferência é fomentar o aperfeiçoamento da cultura jurídica, promovendo também, amplo debate acerca de temas relacionados a classe da advocacia e de ordem jurídica do Estado Democrático de Direito.

E para encerrar as comemorações do Dia da Advocacia, a OAB Roraima realiza o seu tradicional Baile do Rubi, no dia 18 de agosto, no espaço de eventos Le Jardin, a partir das 21h. As últimas mesas do terceiro lote já estão encerrando. Para adquirir seu lugar no baile mais animado da advocacia, só entrar em contato com as promotoras de vendas pelos telefones: Antônia – 99974-1020 / Gabriela – 99156-8492 / Apoio – 98100-1111.

Alexsandra Sampaio