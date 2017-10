OAB promove curso de prática forense em Direito Penal em novembro

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Roraima por meio da Escola Superior da Advocacia (ESA) vai realizar, no próximo mês, mais uma capacitação na área penal. Dessa vez será o curso de Prática Forense em Direito Penal, que acontecerá nos dias 17 e 18 de novembro.

De acordo com o advogado e professor Raimundo Albuquerque, o curso é voltado para estudantes do curso de Direito, estudantes de pós-graduação em Direito, dos profissionais ligados à área jurídica, principalmente, à área penal.

“A proposta do curso é atualizar os profissionais que já trabalham na área e dar conhecimento do assunto àqueles que ainda estão estudando. Podem esperar temas bastante inovadores porque abordaremos teoria e a prática de acordo com a atualização jurisprudencial dominante no Brasil e faço o convite para que todos os profissionais ligados direta ou indiretamente a participar”, observou.

O curso será dividido entre os seguintes temas: investigação preliminar; prisões cautelares e liberdade provisória; procedimentos comum, sumário e sumaríssimo; júri popular e colaboração premiada.

Os encontros para discutir a prática forense em direito penal acontecerão no auditório do Centro Universitário Estácio da Amazônia, nos horários das 8h às 12h e das 14h às 18h. Para participar, os profissionais adimplentes, estagiários e estudantes pagam apenas R$100. Para os demais, o curso sairá por R$150,00.

As inscrições devem ser feitas na sala da Escola da Advocacia, no horário comercial. Mais informações, ligar na ESA, no telefone 3198-3366.

Serviço

O quê: Curso de Prática Forense em Direito Penal

Quando: 17 e 18 de novembro

Onde: Auditório da Estácio

Inscrições: na OAB

Alexsandra Sampaio