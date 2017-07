OAB pede suspensão de prazo ao TJ por falha na internet em Roraima

O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Roraima, Rodolpho Morais, solicitou à presidência do Tribunal de Justiça a suspensão de todos os prazos judiciais, marcados para esta sexta-feira, 28.

O presidente explica que as dificuldades de acesso à internet em Roraima motivaram a OAB encaminhar o pedido ao TJ, uma vez que os problemas constantes das últimas 24 horas estão impedindo o trabalho da advocacia.

“Não se consegue fazer um download, upload, envio ou recebimento de petições de documentos e tudo isso prejudica o exercício pleno da advocacia”, destaca Morais.

Além disso, a Seccional ressalta em sua solicitação que a suspensão dos prazos deve ocorrer, inclusive, para os processos físicos. “A precarização do serviço de internet afeta até mesmo a comunicação da advocacia com seus clientes fora do Estado, impossibilitando, por exemplo, o acesso a documentos digitais, nas “nuvens”, de acesso remoto, para eventual propositura de qualquer ação, recurso ou expediente que necessite que algum documento seja anexado”, observa.

De acordo com a imprensa local, as dificuldades de acesso à internet esta semana ocorrem devido ao rompimento de um cabo de fibra óptica que faz a ligação entre a cidade Manaus e a capital Boa Vista.

Alexsandra Sampaio