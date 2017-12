OAB Cultural terá música, artesanato e lançamento de livro

Mais uma edição da OAB Cultural vai marcar o encerramento das atividades da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Roraima deste ano. E para animar a festa, o evento terá a participação da advocacia nas exposições, apresentações musicais e com lançamento de livro, além de participações especiais de coral e exposição de artesanato.

A OAB Cultural 2017 será nesta quinta-feira, 7, a partir das 19h, no restaurante Bistrô 8, localizado na avenida Ville Roy, nº 2771, no bairro Caçari. Para o presidente da Seccional, Rodolpho Morais, o projeto além de ser uma oportunidade para divulgar os talentos da advocacia é também o momento de confraternização ao encerrar mais um ano de atividades.

A programação da festa vai começar com o lançamento do livro ‘A Natureza Contramajoritária da Advocacia: Direitos Humanos, Igualdade de Gênero e Democracia’, de Antonio Oneildo Ferreira, diretor tesoureiro do Conselho Federal da OAB.

Em seguida, as crianças e adolescentes dos projetos sociais da Assembleia Legislativa vão se apresentar no Coral do programa Abrindo Caminhos. A OAB Cultural vai receber também apresentações musicais com os talentos da advocacia. A estudante de Direito, Marília Dourado, será a primeira a se apresentar. Em seguida, terá muito sertanejo universitário com o advogado Arthur de Jesus. O advogado Albert Bantel vai comandar a pista com sua playlist animada de música eletrônica.

Exposições

A OAB Cultural deste ano vai receber algumas exposições de artesanato e venda de livros. O defensor público Jaime Brasil estará na festa com dois livros de poesia: ‘Não’, lançado em 2015, e sua mais recente obra, ’50’, com poemas curtos no formato haicai.

A advogada Marcela Moleta vai levar para o evento minivasos com cactos e suculentas para exposição e vendas. Já a advogada Carolina Santana vai expor seus quadros com pintura em aquarela.

Outra exposição que foi confirmada para a OAB Cultural será de móveis de pneus, vasos e lixeiras, que são produzidos por 24 reeducandos da Cadeia Pública de Boa Vista. O projeto de ressocialização da Secretaria de Justiça e Cidadania, além de oferecer oficinas de artesanato, disponibiliza profissionais da área de psicologia, enfermagem, da advocacia e do meio ambiente para atender os reeducandos.

Além disso, conta com a parceria de diversas instituições como a OAB Roraima, o Tribunal de Justiça de Roraima e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (Sescoop).

Alexsandra Sampaio