“O Violino Mágico” será o próximo espetáculo do “Teatrinho no Pátio”

Para algumas crianças as férias escolares encerraram no último domingo (29), mas várias instituições de ensino optaram por iniciar o ano letivo no dia 6 de fevereiro. Levando em consideração o sucesso da segunda edição do “Teatrinho no Pátio”, que reuniu cerca de 300 pessoas na Praça de Eventos do shopping, o Pátio Roraima volta a promover a programação gratuita. No próximo domingo, 5, a Cia Mult Cennas apresenta ao público o espetáculo “O Violino Mágico”, a partir das 17h.

A peça é baseada no conto folclórico “O Flautista de Hamelin”, que foi reescrito pela primeira vez pelos Irmãos Grimm e que narra um desastre incomum acontecido na cidade de Hamelin.

“Vamos contar a história de Sandy: uma menina apaixonada pela arte e que se vê proibida de tocar por conta de uma lei do prefeito de sua cidade. As crianças e famílias podem esperar muita magia e emoção no próximo domingo no Pátio Roraima”, explicou Alex Zantelli, responsável pela companhia teatral.

Para a gerente de Marketing do shopping, Aline Aguiar, o “Teatrinho no Pátio” é uma programação ideal para a família. “As pessoas andam atarefadas, com tantas atividades profissionais e pessoais, que às vezes não sobra tempo para dar a atenção necessária aos filhos e à família. O projeto ‘Teatrinho no Pátio’ foi idealizado também para promover essa aproximação. Não é à toa que conseguimos lotar a Praça de Eventos nas duas últimas edições. Estamos amando proporcionar este momento cultural e gratuito para nossos clientes”, afirmou.