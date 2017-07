Nutrição é tema de palestra para crianças da escola Vovó Eurides

Os pequenos da escola municipal Vovó Eurides receberam nesta quarta-feira, 26, os profissionais da unidade básica de saúde do bairro Equatorial, que ministraram palestra sobre nutrição, abordando a importância da alimentação saudável.

A médica da unidade, Dra. Roberta Kelly Scharamm Menezes, falou de uma forma bem descontraída, e por meio de imagens no telão, a importância de comer frutas, legumes, substituir os alimentos gordurosos por nutritivos. “A ideia é que eles recebam as orientações aqui na escola e repassem aos pais. Aqui na escola eles já recebem uma refeição saudável, e esse deve ser um processo contínuo e natural, evitando doenças no futuro”, destaca.

De acordo com a médica, as crianças costumam reproduzir tudo que ouvem. E começando a ouvir e aprender desde pequenos sobre a importância de uma boa alimentação, se tornarão adultos saudáveis no futuro, além de prevenir diversas doenças, alto índice de colesterol, hipertensão e obesidade.

Para o diretor da escola, Érico Araújo, a parceria entre unidade básica de saúde e a escola rende bons frutos. “São ações que contribuem para a qualidade de vida das crianças e consequentemente dos adultos, pois a escola é a extensão do lar. Esses pequenos aprendem muito e acabam ensinando os pais e responsáveis”.

A unidade básica de saúde do Equatorial cumpre um calendário de palestras educativas mensalmente em escolas municipais e estaduais. A próxima palestra será promovida na Escola Estadual Luiz Ribeiro Lima, no dia 9 de agosto, no período da manhã e à tarde.

Todas as unidades básicas de saúde do município de Boa Vista promovem ações de educação em saúde por meio do programa Saúde na Escola, com a finalidade de prevenir doenças e proporcionar uma boa qualidade de vida.

Jamile Carvalho