Núcleo do Procon Assembleia na Estácio facilita vida de moradores da Zona Oeste

O Procon Assembleia, órgão da Assembleia Legislativa de Roraima, em parceria com o Centro Universitário Estácio da Amazônia, ampliou os serviços de proteção e defesa do consumidor com o Núcleo Avançado do Procon Assembleia, no campus da instituição de ensino, situado na rua Jornalista Humberto Silva, 308, bairro União.

O posto avançado do Procon, como é chamado, está em funcionamento das 8h às 12h e das 14h às 18h, com os mesmos serviços prestados pela órgão na sede do Poder Legislativo, no Centro da cidade. O atendimento é feito por nove estagiários, todos acadêmicos do curso de Direito da instituição, sob a supervisão de um advogado-orientador. “Firmamos esse convênio com a Assembleia no semestre passado e trabalhamos para implementar local, estrutura, computadores para atender com a mesma qualidade que o Procon Assembleia atende hoje”, explicou o diretor do Núcleo de Práticas Jurídicas da Estácio, Antônio Baraúna.

Ele acrescentou que os estagiários selecionados para atendimento no posto do Procon passaram por uma avaliação criteriosa, além do fato de estarem entre o 9º e o 10º período do curso, ter mais de 80% do curso em andamento, entre outros. Já que, segundo ele, é nesse momento em que os acadêmicos passam pelo conhecimento de matérias específicas como Direito do Consumidor e Direito Civil, por exemplo.

Conforme o diretor, essa parceria resultou em benefícios mútuos. “Facilita muito para os usuários que não precisarão se deslocar até o Centro da cidade e temos muitos bairros aqui ao redor”, frisou. Para ele, “ganha a Assembleia que amplia pontos de atendimento, ganham os acadêmicos com o exercício e prática do que se aprende em sala de aula e ganha, principalmente, a população que tem esse núcleo perto de casa para exercer a sua cidadania”.

Todos os envolvidos no processo receberam capacitação e foram orientados sobre as demandas no Procon Assembleia. “Foram desenvolvidos cursos para que as equipes estivessem habilitadas a fazer esses atendimentos. Levamos também toda a experiência nossa do atendimento para os estagiários, que efetivamente darão expediente no posto avançado”, disse. Além dos atendimentos e orientações, as audiências de conciliação também são prestadas no local. Dúvidas ou agendamentos pelo telefone 2121-5506.

Yasmin Guedes