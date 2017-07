Núcleo de Controle Interno do TJRR apresenta Projeto de implantação da Gestão de Riscos

Na tarde dessa quarta-feira, 19, o Núcleo de Controle Interno do TJRR, representado pela coordenadora Tainah Mota, apresentou o Projeto de Implantação da Gestão de Riscos para a presidente do TJRR, desembargadora Elaine Bianchi, Rodrigo Furlan, juiz corregedor, Bruna Zagallo, juíza auxiliar da Presidência, Breno Coutinho, diretor do Fórum Criminal e os servidores Elízio Ferreira de Melo, secretário Geral, Tiago Lobo, secretário da Tecnologia da Informação e Bruna França, chefe de escritório de Acompanhamento e Gestão.

A gestão de riscos é um processo que permite que as instituições atuem de forma preventiva, erradicando possíveis perdas, sejam elas humanas ou materiais. Segundo Tainah Mota, toda atividade, profissional ou cotidiana possui riscos inerentes e é necessário saber lidar com isso. “Estamos na fase de apresentação do projeto e queremos sensibilizar e conscientizar a todos sobre a importância da ferramenta para melhorar o serviço prestado pelo judiciário”.

A convite do Núcleo do Controle Interno, Reginaldo Coutinho, auditor de Controle Externo do Tribunal de Contas da União colaborou na apresentação do Projeto e esclareceu algumas dúvidas. A gestão de riscos é fortemente recomendada pelo TCU a todos os órgãos públicos e já é sedimenta internacionalmente.

Conforme Tainah “uma boa gestão de riscos busca o aumento da probabilidade de alcance dos objetivos traçados, o aprimoramento do processo de identificação de oportunidades e ameaças, o fornecimento de uma base sólida e segura para a tomada de decisão e planejamento, o aprimoramento da eficácia na alocação e uso dos recursos, a melhora da conformidade com os requisitos legais e Normativos e o aprimoramento do controle de governança corporativa”.

A ferramenta é aplicável em todos os níveis do Tribunal, desde grandes projetos estratégicos, até no fluxo de um processo dentro de uma unidade judicial. “Com os riscos detectados e a criação de um controle simples para mitigá-los, os erros e atrasos são bem menores, possibilitando a excelência na prestação jurisdicional que almejamos. É muito importante que todos os gestores se interessem e procurem saber como implantar em suas unidades.”