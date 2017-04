Núcleo da Assembleia Legislativa dá início a atividades em Alto Alegre

Inaugurado na manhã desta segunda-feira, 24, pelo presidente da Assembleia Legislativa de Roraima, deputado Jalser Renier (SD), o Núcleo do Poder Legislativo no município de Alto Alegre já está em pleno funcionamento, oferecendo cursos, capacitações e atividades de lazer, educação, cultura e esportes. Cerca de mil pessoas prestigiaram a programação de abertura oficial do projeto que contou com apresentações de balé, bumba meu boi, jiu-jitsu, entre outros.

“É uma alegria trazermos para Alto Alegre, a Escolegis (Escola do Legislativo), o Procon Assembleia, o Chame (Centro Humanitário de Apoio à Mulher) e o Abrindo Caminhos, e toda a estrutura para oferecermos à sociedade. O município de Alto Alegre está recebendo hoje, cursos de inglês, espanhol, informática, jiu-jitsu, coral, tudo de forma gratuita. Esse é o sinal de que estamos construindo uma Assembleia solidária, mais humana, voltada para o interesse do povo”, afirmou o deputado.

Jalser anunciou que, nos próximos meses, outros núcleos da Assembleia Legislativa no interior do Estado serão abertos. “Essa é uma carta de apresentação para que os demais municípios vejam os serviços que irão receber futuramente”, disse.

O senador Romero Jucá (PMDB) disse que com a iniciativa, o Poder Legislativo se aproxima ainda mais da população. “É com muita alegria que estou participando da inauguração do primeiro Núcleo da Assembleia no interior. A Assembleia está perto das pessoas, fazendo com que os programas cheguem até as famílias e melhorando a vida de cada um. Fiz questão de estar presente, sou parceiro do Jalser, admiro o trabalho dele e da mesa diretora da Assembleia. Acho que eles têm uma visão muito humanizada da população e isso tem que ser fortalecido e apoiado”, declarou.

O vice-prefeito de Alto Alegre, Otaci Nascimento, disse que o município de Alto Alegre está eufórico com a estrutura que foi inaugurada. “É de grande importância trabalhar com a comunidade e termos a certeza de que as famílias de Alto Alegre têm representatividade e estão sendo acolhidas com vários atendimentos. As crianças vão ser atendidas e nós, como gestores, vamos buscar coisas melhores com o apoio do Jalser para fazermos a diferença”, concluiu.

Élissan Paula Rodrigues