Núcleo da Assembleia em Iracema será inaugurado nesta terça-feira

A Assembleia Legislativa de Roraima continua com o trabalho social, ampliando ações para melhorar a autoestima e qualidade de vida da população roraimense. Depois de Alto Alegre e Bonfim, o presidente do Poder Legislativo, deputado Jalser Renier (SD), irá inaugurar nesta terça-feira, 22, a partir das 16h, o Núcleo da Assembleia no município de Iracema, município localizado a 93 quilômetros de Boa Vista.

Com uma população de 10.592 moradores, segundo dados do IBGE de 2016, Iracema passará a contar com os programas Escola do Legislativo e Abrindo Caminhos, disponibilizando cursos de capacitação e preparatórios para concursos, além de atividades esportivas como artes marciais; futebol de areia, de campo e de sabão; voleibol; handebol; atletismo; informática; inglês e espanhol. O Núcleo ainda disponibilizará os serviços do Procon Assembleia e do Chame (Centro Humanitário de Apoio à Mulher).

Jalser Renier afirmou que a implantação dos Núcleos nos municípios de Roraima resgata o grande potencial que a população possui. “A educação, o estudo dão dignidade aos homens e mulheres, às nossas crianças e aos adolescentes, e quando fazemos algo para beneficiar o povo isso nos gratifica muito, vale a pena investir nesses potenciais”, comentou.

Ele ressaltou que o Núcleo da Assembleia em Iracema, assim como nos outros dois municípios onde já foi implantado, terá uma equipe de técnica de profissionais qualificados para atender os alunos que irão se inscrever para os cursos. “Amanhã, durante a inauguração, iremos assinar um termo de cooperação com a prefeitura de Iracema, para que também participe do projeto”, frisou Jalser Renier, lembrando que a Assembleia está gerando emprego e renda para os municípios, pois a mão de obra que atua nessas unidades é da própria localidade.

O presidente da Assembleia disse ainda que está prevista a inauguração do Núcleo nos municípios de Rorainópolis, São João da Baliza e Mucajaí. “Com essas unidades no interior, pretendemos alcançar 13 mil pessoas beneficiadas, ou seja, capacitadas, por meio de cursos e ações”, ressaltou Jalser Renier.

O prédio do Núcleo da Assembleia no município de Iracema fica localizado na rua Dr. Bernardo Saião, 1030 – Centro.

Edilson Rodrigues