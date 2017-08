Núcleo Avançado da Assembleia resgata dignidade da população de Alto Alegre

O resultado dos quatro primeiros meses das ações do Núcleo Avançado da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima (ALERR), no município de Alto Alegre, foi apresentado na tarde de sexta-feira, 11, durante uma reunião que contou a participação dos pais, dos servidores, autoridades municipais e do presidente da Assembleia, deputado Jalser Renier (SD).

A reunião se transformou em um evento festivo e contou com a apresentação dos alunos que fazem os cursos oferecidos pelo Programa Abrindo Caminhos. As manifestações artísticas dos alunos foi uma forma de prestação de conta pública, mostrando na prática que os cursos estão fazendo a diferença na vida dos altoalegrenses.

Na ocasião houve apresentação das alunas da ginástica rítmica, de música e do coral, composto por crianças, adolescentes e idosos. Uma das alunas do curso de idioma, Ivelta da Silva, deu as boas-vindas e agradeceu em língua espanhola, a oportunidade oferecida pela Assembleia.

A equipe do Centro Humanitário de Apoio à Mulher (Chame), da Procuradoria Especial da Mulher da Assembleia, ministrou palestra com orientações de como agir em caso de violência contra a mulher. A Escola do Legislativo também entregou 28 certificados do curso de Capacitação em Gestão de Projetos Socioeducacionais.

O deputado Jalser Renier ressaltou que não tem preço e é gratificante ver um resultado tão positivo do trabalho desenvolvido pelo Núcleo Avançado da Assembleia no Alto Alegre, que atende a 1.700 pessoas, entre crianças e adultos, nos turnos matutino, vespertino e noturno.

“É uma alegria imensa para nós saber que fazemos crianças felizes. É importante saber que as atividades oferecidas, com a parceria da Prefeitura de Alto Alegre, estão mudando a vida delas. Os depoimentos das mães é algo imensurável, é muita felicidade. São esses pequenos gestos de amor, de fraternidade que promovem a união da família, um conjunto de ações que se transformam em oportunidades. Então a Assembleia Legislativa está fazendo sua parte junto com os servidores que trabalham no programa, para que o sonho dessas crianças e desses pais sejam realizados”, disse Jalser Renier.

A assistente social Veranice Renner disse que as atividades oferecidas mudaram a vida do município, porque tirou não somente crianças da ociosidade, mas também adultos com vidas sedentárias. A escola de futebol como atividade extracurricular trouxe mais disciplina para o filho dela.

“Os programas da Assembleia vieram atender crianças, jovens e adultos do município. O meu filho passou a ser mais disciplinado, dividir os horários entre a escola, as tarefas e o futebol. Antes ele ficava ocioso, assim como muitos jovens. Esse projeto desenvolvido pela Assembleia ajuda inclusive as crianças em situação de vulnerabilidade. Eu trabalho no Centro de Referência Social e aproveito o projeto para ajudar as crianças que estão precisando”, disse Veranice.

O filho dela, Iuri Renner, 14 anos, que joga na posição de lateral do time, reconhece que o projeto mudou a vida dele para melhor. “Estou achando muito bom o futebol, porque antes eu só ficava em casa e não tinha nada para fazer. Agora não, eu não tenho mais tempos porque tenho muita coisa para fazer”, contou.

A estudante Graziela Sampaio, 16 anos, faz quatro cursos oferecidos pelo Núcleo. Antes do Núcleo, usava o tempo para assistir televisão e se conectar as redes sociais. “Isso mudou desde o início da inauguração do Núcleo da Assembleia. Hoje eu faço violão, jiu-jitsu, inglês e coral. Todas essas atividades eram um sonho na minha vida, agora estou realizando. O inglês vai enriquecer meu currículo”, disse a menina, que sonha em ser administradora e ser dono do próprio negócio.

O Núcleo oferece também aula de informática, promovidas pela Escola do Legislativo, além de zumba, atividade que reúnem adultos e crianças. O Núcleo Avançado fica na avenida João XXIII, no Centro da cidade.

