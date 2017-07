Núcleo Avançado da Assembleia Legislativa em Alto Alegre entra em recesso

As atividades do Núcleo Avançado da Assembleia Legislativa em Alto Alegre entraram em recesso nesta quarta-feira, 12, com retorno previsto para o dia 31 de julho. Mas, neste período, a coordenação receberá inscrições para as modalidades desenvolvidas no local, no horário das 8h às 12h e das 14h às 18h.

No local acontecem as aulas de Inglês, Espanhol e Informática, promovidas pela Escola do Legislativo; Coral, Futebol, Ginástica Rítmica, Jiu-Jitsu e Zumba, pelo programa Abrindo Caminhos. Estão inscritos quase 1.700 pessoas, entre crianças, adolescentes e adultos, em aulas pela manhã, tarde e noite, que moram na sede do município, em regiões como Vila Samaúma, Paredão e do município de Mucajaí.

Segundo a coordenadora Marcele Neves, a população recebeu com muita satisfação o Núcleo em Alto Alegre. Por isso, desde o início a procura tem sido intensa para novas inscrições. Durante o recesso, a coordenação funcionará para recepcionar os interessados, pais ou responsáveis que queiram a inserção em algumas das atividades.

“Quando voltarmos do recesso iniciaremos novas turmas. Para fazer a ficha do aluno é necessário: uma foto 3×4, cópias do comprovante de residência, dos documentos pessoais dos responsáveis, caso seja menor de idade, do aluno e o comprovante escolar”, completou. O Núcleo Avançado fica na avenida João XXIII, no centro da cidade.

