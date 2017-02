NPJ abre inscrição do simulado para Exame da OAB

O NPJ (Núcleo de Práticas Jurídicas) da Faculdade Cathedral abre nesta segunda-feira, 13, o período de inscrição do XIV Simulado para o Exame da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil). O prazo se estende até o dia 24 de março. A prova será aplicada no dia 25 de março, das 8h às 12h, no bloco II da Cathedral, no bairro Caçari.

A inscrição será no valor de R$ 15 e pode ser feita durante o horário de expediente do NPJ, das 8h às 12h e das 14h às 18h. Poderão se inscrever todos os acadêmicos do curso de Direito da Faculdade Cathedral e de outras Instituições de Ensino Superior, regularmente matriculados a partir do 6º período. “Também poderão se inscrever os alunos egressos”, disse a coordenadora do NPJ, Lucyana Ávila.

Ela explicou que a atividade simulada envolverá a resolução de questões objetivas, elaboradas com base nos conteúdos profissionalizantes fixados pelo MEC (Ministério da Educação), abordados nas disciplinas obrigatórias e integrantes do currículo do curso de Direito. As questões são de múltipla escolha. Confira o edital no endereço http://www.cathedral.edu.br/boavista/academico/npj/simulado.asp#top.

Além do certificado de até 10 horas para registro de Atividade Complementar, o estudante que obtiver o maior número de acertos receberá premiação a ser definida pelos professores organizadores do Simulado. A 1a fase do XXII Exame de Ordem Unificado está prevista para o dia 2 de abril. A segunda fase será no dia 28 de maio.

Ozieli Ferreira

