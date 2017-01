Novos secretários municipais têm primeiro encontro para discutir plano de ações

Durante a primeira reunião deste ano da CIB (Comissão Intergestores Bipartite), um fórum de negociação permanente entre o Estado e os municípios na operacionalização do SUS (Sistema Único de Saúde), a Sesau (Secretaria Estadual de Saúde) teve o primeiro contato com os gestores municipais da área, onde foram apresentadas as primeiras diretrizes para a continuidade das ações no âmbito dos municípios.

A reunião foi presidida pelo secretário-adjunto estadual de Saúde, Paulo Linhares, que além de trocar ideias com os novos gestores, fez um breve histórico do cenário enfrentado nos últimos anos e as perspectivas futuras. “O ano passado foi de dificuldade para todos, mas acreditamos na integração entre Estado e municípios para contornar estas questões e garantir um atendimento de saúde integral à população”, explicou.

Individualmente, a Sesau já tem mantido contato com alguns prefeitos para tratar de questões, como a Vigilância em Saúde. A coordenadora estadual da área, Daniela Souza, afirmou durante o encontro que se reunirá com cada secretário para apresentar individualmente a situação epidemiológica dos municípios. “Primeiramente falaremos da febre amarela, em função de um surto registrado em Minas Gerais. Apesar de nosso Estado não ter registrado caso da doença desde 2007, o índice de vacinação em alguns municípios está abaixo do ideal”, adiantou.

As reuniões ocorrem mensalmente. No próximo encontro, os secretários serão apresentados aos demais trabalhos desenvolvidos pela Sesau nos municípios como a estruturação das salas de raio-x, reformas, entre outras ações.

CIB

Formada por dirigentes da Sesau e representantes dos municípios, a CIB é uma instância de negociação e decisão quanto aos aspectos operacionais do SUS. O foco principal é o planejamento integrado entre as instâncias municipais e estadual de governo.

A CIB tem desempenhado papel fundamental para a descentralização das ações e serviços de saúde no Estado e organização do sistema de saúde estadual, incentivando a responsabilização dos municípios no exercício de suas funções gestoras.