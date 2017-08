Novos profissionais de saúde recebem treinamento no HGR

Para acolher e orientar os novos profissionais de saúde que atuarão no HGR (Hospital Geral de Roraima Rubens de Sousa Bento), nesta semana, foram realizados até esta sexta -feira, 4, treinamentos e palestras. A ação foi voltada a 65 servidores, entre técnicos e enfermeiros recém-empossados.

Ao todo, foram feitos oito treinamentos que oferecem um apanhado das práticas de conduta, legislações, rotinas e segurança em temas como legislação e ética em enfermagem, rotinas da enfermagem do HGR, hemotransfusão, biossegurança, controle de infecções, boas práticas para coleta de exames e administração de medicamentos.

O treinamento foi organizado pela Gerência de Enfermagem do HGR e faz parte da política de educação organizada pela unidade, na qual são oferecidas atividades de reciclagem e treinamentos diversos no decorrer do ano. Segundo a gerente de Enfermagem do HGR, Andreza Fontenele, o acolhimento é uma estratégia adotada para garantir melhor qualidade nos atendimentos.

“Acreditamos que esse primeiro acolhimento é essencial para o profissional se sentir mais seguro durante seu cotidiano na unidade. Principalmente, porque grande parte dos empossados não tinha muita experiência na área. Esses treinamentos oferecem um panorama geral de como atuar em diversas situações, garantindo mais qualidade nos atendimentos para a população”, afirmou.

Reforço

O Governo do Estado empossou no último mês 266 servidores estaduais em uma solenidade no auditório do Palácio da Cultura Nenê Macaggi. Eles estavam na lista de espera do concurso público da Sesau (Secretaria Estadual de Saúde), realizado em 2013, e aguardavam desde então.

Pelo menos 12 unidades de saúde da Capital e de oito municípios do Interior receberam o reforço dos novos servidores. Em Boa Vista, as principais unidades de urgência e emergência foram beneficiadas, como o HMINSN (Hospital Materno Infantil Nossa Senhora de Nazareth) e o PACS (Pronto Atendimento Cosme e Silva).