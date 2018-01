Novo Paraíso: inscrições para vestibular de Agronomia do IFRR vão até 31 de janeiro

As inscrições para o vestibular do curso superior de Bacharelado em Agronomia do Campus Novo Paraíso do Instituto Federal de Roraima (CNP-IFRR) iniciaram nesta segunda-feira, 15, via internet.

Para se inscrever, o interessado deve acessar a página https://certame.ifrr.edu.br/ e preencher a ficha de inscrição. Em seguida, o boleto bancário referente à taxa no valor de R$ 50 será gerado para pagamento até o dia 31 de janeiro, quanto termina o prazo para se inscrever.

A lista dos candidatos inscritos será divulgada no dia 8 de fevereiro, no site do Campus Novo Paraíso http://novoparaiso.ifrr.edu.br/. A aplicação da prova do vestibular deverá ocorrer em etapa única no dia 18 de fevereiro, das 13 às 17 horas, horário local.

Com carga horária total de 3.825 horas, o curso será dividido em nove semestres e terá duração de quatro anos e meio. O funcionamento será em turno integral, das 8 às 21 horas. Para o semestre 2018.1, são ofertadas 35 vagas, sendo 15 para ampla concorrência, 18 para ações afirmativas e duas para pessoas com deficiência.

Acesse o edital no link http://novoparaiso.ifrr.edu.br/processo-seletivo/vestibular/vestibular-2018-1-curso-superior-de-bacharelado-em-agronomia