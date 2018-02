Novo Paraíso: IFRR apresenta à comunidade a lenha ecológica desenvolvida no Campus

Nesta sexta-feira, 11, a partir das 10h, vai ocorrer, na Reitoria do Instituto Federal de Roraima (IFRR), a apresentação da lenha ecológica desenvolvida no Campus Novo Paraíso (CNP), nos últimos dois anos, por meio da pesquisa do professor doutor Braulio C. Carvalho da Cruz.

O professor deverá apresentar o invento intitulado de “Lenha Ecológica em formato de briquete de resina de breu Protium Burman (Burseraceae) e resíduos orgânicos” e, ao final, fazer uma demonstração da queima do briquete.

Cruz explicou que a lenha pode ser produzida com resíduos de serragem de qualquer espécie ou com resíduos agrícolas, acrescidos de resina de breu do gênero Protium Burman (Burseraceae), a qual é um diferencial por melhorar a textura e o poder calorífico do produto.

Essas características fazem com que ele seja capaz de substituir, na queima, o gás, o carvão vegetal, o carvão mineral, a lenha convencional e outros tipos de combustível, reduzindo os impactos ambientais causados pelos resíduos agrícolas ou madeireiros, além de transformá-los em produtos de alto valor econômico e ecologicamente corretos.

Além da comunidade interna do IFRR, foram convidados a participar do evento instituições parceiras como a Embrapa-RR, o Sebrae-RR, o Governo de Roraima, a Prefeitura Municipal de Boa Vista e o Buriti Valley.