Novo defensor público de RR toma posse nesta quinta-feira

O estado de Roraima passará a contar com mais um defensor público a partir desta quinta-feira, 20. O Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado (DPE), presidido pela defensora pública-geral Terezinha Muniz, empossará para o cargo de defensor público substituto, Eduardo de Carvalho Veras. A solenidade acontecerá no auditório da DPE, na Sebastião Diniz, 1165, Centro, às 9h.

Veras é um dos concursados aprovados no II Concurso de Provas e Títulos para Defensor Público Substituto do Estado de Roraima, iniciado em 2012 e homologado em setembro de 2013. Ele é natural de Fortaleza – CE, bacharel em Direito pela Universidade de Fortaleza, em 2006.

Para Veras, o novo cargo público é a realização de um sonho. “Estou com grandes expectativas. Pretendo não só crescer com a Instituição, mas também ajudar a Defensoria a cumprir o seu papel de levar aos assistidos a assistência gratuita e a garantia dos direitos fundamentais”, explicou.

De acordo com a defensora pública-geral, Terezinha Muniz, a nomeação de mais um membro é mais um grande passo dado pela Defensoria Pública. “É com grande alegria que estamos empossando mais um defensor e mais quatro servidores aprovados no nosso concurso público. Mais um compromisso sendo cumprido desde o início desta gestão”, frisou.

Terezinha enfatizou que poderá haver mais nomeações na medida do possível. “A convocação dos demais aprovados ocorrerá dentro das possibilidades da Defensoria”, lembrou.

Desde a homologação do resultado final do concurso para defensor substituto foram nomeados oito aprovados. Desses, somente cinco permanecem na Instituição. Com o novo membro, a DPE soma 42 defensores públicos, sendo que dois estão licenciados para o cumprimento de mandato eletivo.

Servidores

Ainda na ocasião, quatro servidores aprovados no I Concurso para Provimento de Cargos Efetivos do Quadro de Pessoal da DPE, realizado em 2015 serão empossados, eles são: Vinicius de Melo Diniz, 1° colocado para o cargo de engenheiro civil. Felipe Araújo Nunes de Lima, 1° colocado para o cargo de Analista de Sistemas. Lucas Festinalli, 1° colocado, e Daniel Sousa de Araújo, 2° colocado, ambos respectivamente para o cargo de técnico em informática.

Celton Ramos