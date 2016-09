Novo centro de saúde amplia o serviço de prevenção e tratamento do câncer

O diagnóstico precoce do câncer aumenta as chances de tratamento e cura. O acesso rápido e facilitado aos serviços de saúde também é um fator determinante no combate à doença. No dia 26 de agosto, a Prefeitura de Boa Vista inaugurou o primeiro centro de saúde com foco na prevenção do câncer de colo de útero e mama. Mais de 150 pessoas são atendidas por dia.

O Centro de Tratamento e Prevenção de Câncer de Colo e Mama Silvana Helena Souza Gomes fica localizado na avenida Olímpica, no bairro Jardim Tropical, e trabalha com foco na prevenção e tratamento de lesões primárias, com serviços de mastologia, ginecologia, patologia cervical, ultrassonografia, laboratório de citologia para a análise dos exames de preventivo coletados nas unidades básicas e uma farmácia.

Além disso, as pacientes atendidas recebem também o suporte de profissionais do serviço social e da psicologia. A diretora do Centro explica que o atendimento aos pacientes é feito por marcação de consultas. “Os pacientes que são atendidos no Centro são encaminhados pelas unidades básicas de saúde, as consultas são ambulatoriais, sem caráter de emergência”, explica Roberta Sales.

De janeiro a junho deste ano já foram realizados 6.113 exames citopatológicos do colo do útero no Laboratório de Citologia do Município. Em relação à mama, o Centro disponibiliza a consulta ambulatorial com o médico mastologista. O médico faz a consulta de prevenção e dependendo do que for examinado, encaminha para o exame de mamografia na unidade de referência do Estado.

Jéssica Costa