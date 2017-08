Novo Centro de Referência de Saúde da Mulher é inaugurado

O Centro de Referência da Saúde da Mulher conta agora com uma nova sede. Essa é a sexta unidade de saúde inaugurada desde 2015. Há 13 anos o Centro funcionava em um local improvisado e conta agora com uma estrutura planejada e moderna, inaugurada na manhã desta terça-feira, 22.

A governadora de Roraima, Suely Campos, ressaltou que o Centro de Referência atua em conjunto com a Carreta Saúde da Mulher, que tem percorrido o Estado com a oferta de exames para a prevenção.

“Agora a população que necessita destes serviços conta com um lugar moderno, com equipamentos sofisticados e profissionais treinados para acolher as mulheres com o carinho que elas merecem. Esta é mais uma obra dentro do nosso plano de estruturar saúde para os próximos 20 anos”, comemorou.

A obra abriga a única unidade no Estado especializada em atendimentos ao público feminino com aproximadamente 40 serviços imprescindíveis para a prevenção e tratamento de doenças como o câncer de mama e de colo do útero. Anualmente, cerca de 38 mil atendimentos são realizados no Centro, que atende aos 15 municípios, além de pacientes da Venezuela e da Guiana.

O secretário estadual de Saúde, César Penna, ​pontuou que a nova sede do Centro de Referência da Saúde da Mulher é a sexta unidade de saúde inaugurada durante o atual governo, e vem para completar uma série de mudanças feitas com o objetivo de estruturar a saúde para os próximos 20 anos. “Não podemos nem dizer que encontramos a saúde na UTI, pois nem isso a gente tinha. Nossas unidades sofreram anos de sucateamento e agora, com dois anos e meio de gestão, já conseguimos ver os frutos do nosso trabalho”, enfatizou.

A obra tem 1,2 mil metros quadrados construídos, com investimento de R$ 1,6 milhão. Com a mudança, a unidade ganhou mais seis salas, totalizando aproximadamente cinco espaços para consultas e procedimentos. A nova sede conta ainda com uma recepção informatizada e um auditório para melhor receber as palestras de planejamento familiar.

A idealizadora do projeto e apoiadora técnica do Centro de Referência, Marília Pinto, lembrou que “a obra foi feita a partir de um prédio, que como tantos outros, foi encontrado abandonado pela atual gestão. Após encontrar o local ideal, que precisa ser próximo à maternidade por serem unidades afins, o Governo do Estado contou com apoio da Rede Cegonha, do Ministério da Saúde, que promove uma série de ações que contribuem para um parto humanizado”.

Com isso a unidade ganhou dois serviços como o pré-natal odontológico e a fisioterapia, além de outros serviços já existentes e que serão reforçados. “O objetivo não é o tratamento de saúde simplesmente, nosso foco era cuidar e acolher cada vez melhor todas as mulheres que precisam de nós e isso nós conseguimos com esta nova sede”, observou.

Homenagem

O Centro de Referência ganhou o nome da empresária Maria Luiza Castro Perin, falecida em maio do ano passado, vítima de câncer. Em vida, ela apoiou ações de prevenção e combate à doença, dedicando-se à luta contra o câncer, ajudando financeiramente e na organização de eventos beneficentes.

Em um discurso emocionado, o viúvo da homenageada, Vitor Perin, ​pontuou que a unidade oferta serviços de extrema importância, já que combate uma doença tão perigosa, que tirou a vida da esposa e, antes disso, da sogra dele. “A Luiza sempre se dedicou ao combate à esta doença. Tenho certeza que ela estará olhando para este centro. Agradeço pelo que a governadora Suely Campos tem feito pela saúde e me coloco à disposição para ajudar no que for preciso”, declarou emocionado.

Outras unidades

Desde 2015 já foram inaugurados: o Centro de Atenção Psicossocial (Caps 3) para pacientes com transtornos mentais; a Unidade de Acolhimento, para tratamento prolongado a dependentes químicos; a Casa da Gestante, para apoio à mães que necessitam de uma permanência prolongada na maternidade; o Laper (Laboratório de Anatomocitopatologia de Roraima) que há décadas funcionava em locais improvisados, e o Hospital de Caracaraí, inaugurado no mês passado com 20 leitos.

Somando todas as unidades já inauguradas, já foram 86 leitos em dois anos e meio de gestão. Além disso, houve o aumento no número de cirurgias no HGR (Hospital Geral de Roraima), revitalização da Clínica Especializada Coronel Mota, que ganhou mais 30 consultórios, convocação de mais de 800 novos servidores, entre outras várias melhorias que vão servir à população pelas próximas décadas.