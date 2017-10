Novidades do mercado da beleza serão expostas em Roraima

Para apresentar as novidades do mercado da beleza, o Sebrae-RR em parceria com o Fórum das Federações Representativas de Classes Empresariais de Roraima, realiza de 18 a 20 uma exposição de produtos de beleza e cosméticos. O evento faz parte da programação do Salão do Empreendedor que é realizado durante todo o mês de outubro.

A programação acontece na unidade São Francisco, no auditório Jardim de Macunaima, localizado na rua Governador Aquilino Mota Duarte, n˚. 1771, das 17 as 22h. A entrada é gratuita. As ações promovidas pelo Sebrae em conjunto com os clientes do projeto cadeia da Beleza de Negócios tem como objetivo envolver todo o público da beleza por meio de capacitação e negociações.

No primeiro dia (18/10), distribuidores e representantes de marcas apresentarão as novidades em comesticos que são tendências no mercado brasileiro para cabelo, maquiagem e estética. Durante a exposição, os produtos serão comercializados para o público. Já nos dias 19 e 20, os expositores realizarão demonstrações dos produtos para os profissionais que atuam neste segmento.

Segundo a gestora da projeto cadeia da Beleza de Negócios do Sebrae-RR, Jesana Figueira, serão expostas diversas marcas reconhecidas nacionalmente e que já atuam no mercado roraimense. “A divulgação desses produtos visa atrair o público que trabalha com beleza para as novidades que os distribuidores disponibilizam no estado. São marcas com bons produtos e que poderão agregar valor aos negócios deste segmento”, ressaltou.

Oficinas

Ainda no dia 18, como parte da programação do Salão do Empreendedor, serão realizados oficinas em parceria com o Instituto Embeleze. Pela manhã será realizada a oficina de maquiagem, das 8h as 12h. Já pela tarde será ministrada a oficina de barbearia, no período das 14h as 18h. Os interessados podem fazer a inscrição gratuitamente pela central de atendimento 0800-570 0800.

Confira a programação:

Data | Horário | Ação | Investimento

18/10 | 8h as 12h | Oficina de maquiagem | Entrada gratuita

18/10 | 14h as 18h | Oficina de Barbearia | Entrada gratuita

18 a 20/10 | 17h as 22h | Exposição de produtos de cosméticos das empresas Loyal Cosméticos, Way Cosméticos, Hoka, Ok Cosméticos, Vloss Profissional | Entrada gratuita

19 e 20/10 | 18h as 20h | Demonstração de produtos para cabelos | Entrada gratuita