Novembro da Música: IBVM prepara mês de oficinas e festivais musicais

Um mês inteiro dedicado à cultura e à arte musical. Esta é a proposta do Novembro da Música, que neste ano chega à 4ª edição com muitas participações especiais compostas por músicos tanto locais, como nacionais e internacionais. O evento é promovido pelo Instituto Boa Vista de Música (IBVM), em parceria com a Prefeitura de Boa Vista e com a Fundação de Educação, Turismo, Esporte e Cultura (Fetec).

Tradicionalmente, o Igarapé Musical é o evento que abre as programações do Novembro da Música e vai acontecer neste sábado, 04, a partir das 18h na Praça do Mirandinha. Além do palco livre, em que diversos artistas terão a liberdade de se apresentar, o show de encerramento ficará por conta da Banda Garden.

Do dia 06 ao dia 10, será a Semana da Música, onde serão ofertados oficinas e workshops a toda a comunidade. Serão enfatizados conhecimentos na área de instrumentos como violino, viola, cello e contrabaixo (acústico), sopro, além de regência. As ministrações vão acontecer na Vila Olímpica Roberto Marinho, nos períodos da manhã e da tarde.

Na semana seguinte, dos dias 14 a 16, será o Festival de Violões da Floresta Amazônica, sendo que a abertura vai acontecer no auditório do Instituto Federal de Roraima (IFRR) e nos dois outros dias, as apresentações serão no Portal do Milênio. Para a edição deste ano, já estão confirmados Celso Lima e Ensemble UFRR (Roraima), Alê Ferreira e Iberê (Manaus).

O terceiro grande evento do Novembro da Música é o IBVM Jazz Festival, que neste ano vai contar com artistas como Euterpe, Ítala, Amigos do Groove, Caras Jazz e Camu Camu (Roraima); Wiyae Trio (Amazonas); Elvis Afroybossa e Léo Castillo (Venezuela) e Elsa Scapicchi (França). Os shows vão acontecer na Praça do Mirandinha.

Segundo o presidente do IBVM, Serginho Barros, o Novembro da Música vem crescendo, tanto em questão de público quanto de reconhecimento nacional e internacional, o que fica claro com os artistas convidados que chegam a Boa Vista a cada edição. A proposta é cada vez tornar Boa Vista um importante polo cultural na Amazônia.

“Temos trabalhado bastante para difundir a cultura, especialmente a música, para toda a nossa população. E o Novembro da Música assume essa postura, ao reunir grandes artistas da nossa cidade, do Brasil e de outras partes do mundo. E com um nível de qualidade altíssimo que tem tido grande reflexo fora do nosso Estado. Há muita música boa sendo produzida e queremos então apresentá-la à população, em contraponto à música midiática cada vez em voga na sociedade”, afirmou o presidente.

O último evento está marcado para o dia 22, no Portal do Milênio, com o lançamento da Bigband com o show Roraimeira. “Este é mais um projeto do IBVM, que reúne alguns dos melhores músicos do Estado em repertórios variados e mais complexos”, ressaltou Serginho.

Fábio Cavalcante