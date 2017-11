Novembro da Música: IBVM dedica semana ao aprendizado do violão

Na segunda semana do Novembro da Música, o Instituto Boa Vista de Música (IBVM) abre mais uma programação especial, dessa vez dedicado ao violão. Para isso, serão promovidas oficinas na Vila Olímpica Roberto Marinho, além do Festival de Violões da Floresta Amazônica, que acontece nesta quarta e quinta-feira, 15 e 16, a partir das 19h, no Portal do Milênio.

As oficinas vêm com a proposta de aperfeiçoar o desempenho musical tanto de alunos quanto de professores de violão do IBVM, além de membros da comunidade em geral. Para isso, as ministrações das aulas ficam a cargo de músicos de Boa Vista, de Manaus (AM) e de São Paulo (SP). Segundo o presidente do instituto, Serginho Barros, esta será uma grande oportunidade para aumentarem o conhecimento a respeito do instrumento.

“O violão é um dos instrumentos mais requisitados quando alguém tem o interesse pela música, por ser ele um dos mais populares. Com estas oficinas, vamos poder levar um maior conhecimento sobre técnicas, métodos de ensino e preparação de repertório aos alunos e professores, para que o aprimoramento seja maior”, disse.

E para marcar uma semana de aprendizado, o Festival de Violões da Floresta Amazônica conta com os músicos Celso Lima e o grupo Ensemble UFRR (Roraima), Alê Ferreira (São Paulo) e Quarteto Iberê (Manaus). As apresentações acontecem no Portal do Milênio, a partir das 19h, trazendo diversos estilos brasileiros e internacionais.

“Fomentar a cultura musical é um dos nossos pilares. Nós acreditamos no poder transformador da boa música e no quanto ela pode influenciar as pessoas. Por isso é importante que os espaços públicos de nossa cidade sejam tomados pelas manifestações culturais e artísticas, como a música, em oposição à música midiática que nada tem a acrescentar à sociedade”, ressaltou Serginho.

Hoje, o IBVM conta com 194 alunos de violão, sendo que a maioria é oriunda de famílias de baixa renda. Desse número surgiu em 2004 a Orquestra de Violões, que dez anos depois passando para a formatação atual de concertos. Atualmente, o grupo conta com 22 músicos, que têm entre 10 e 24 anos e sete professores. A orquestra se apresentou em Manaus, no Teatro Amazonas, em agosto deste ano.

Fábio Cavalcante