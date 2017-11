Novembro Azul: unidades de saúde continuam promovendo ações preventivas

A Prefeitura de Boa Vista promove em todas as unidades básicas de saúde diversas ações alusivas ao movimento Novembro Azul. A ideia é facilitar e ampliar o acesso da população masculina aos serviços médicos, com foco na prevenção do câncer de próstata. Nesta terça-feira, 14, a unidade básica de saúde do Alvorada, Dr. Dimitri Grandez, ofereceu uma programação especial.

Todos os homens que procuraram hoje a unidade tiveram acesso a atendimentos médicos, enfermagem, testes rápidos, corte de cabelo, manicure, palestras educativas e café da manhã.

As atividades iniciaram com a palestra de uma acadêmica de medicina, voluntária, da Liga de Combate ao Câncer, que abordou sobre a prevenção da doença e a importância de se fazer os exames de PSA, ultrassonografia de próstata e toque retal. Em seguida, todos participaram de um café da manhã e seguiram para os atendimentos.

O senhor Vicente Lima, 70, motorista aposentado, aproveitou os atendimentos. “Não costumo frequentar muito posto de saúde, mas como sou diabético e hipertenso tenho que me cuidar, e hoje foi uma ótima oportunidade, não só de atendimentos médicos, mas de beleza, corte de cabelo e manicure”.

A programação segue até o fim do mês em todas as unidades básicas de saúde.

Unidade | Data | Horário | Local

Tancredo Neves | 16/11/2017 | 8h30 | Empresa Pemaza

Cambará | 17/10/2017 | 14h | Na própria UBS

Tancredo Neves | 17/10/2017 | 8h30 | Empresas: Pisos e Revestimento e Tapete e CIA

UBS Dr. Silvio Botelho | 17/10/2017 | 14h | Na própria UBS

UBS Délio Tupinambá | 18/11/2017 | 8h | Na própria UBS

Jamile Carvalho