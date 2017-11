Novembro Azul: Sesau inicia campanha com ações voltadas aos servidores

Em continuidade à programação do Novembro Azul, mês dedicado à sensibilização para combate ao câncer de próstata e à saúde do homem, a Sesau (Secretaria Estadual de Saúde) realizou nesta quarta-feira, 1, uma ação junto aos servidores da pasta, com a oferta de testes de glicemia, aferição da hipertensão arterial e aplicação de flúor.

Além de alertar para o câncer de próstata, o Novembro Azul busca estimular por parte dos homens, os cuidados à saúde como um todo. Por isso, também foram promovidas ações sobre a importância dos cuidados com a saúde bucal, além de momentos voltados para a estética, como uma sessão de limpeza de pele.

“É muito bom que a gente saiba o valor dos cuidados com a saúde”, explicou o servidor Adelson Silva, 70 anos, enquanto conferia a pressão.

O gerente do Núcleo de Ações Programáticas da Saúde do Homem, José Rodrigues, aproveitou a ocasião para lembrar outros atendimentos que serão realizados durante o mês. “Este é voltado aos servidores da Sesau, mas durante o mês teremos outros abertos ao público”, disse.

As próximas ações levarão orientações sobre prevenção, além de oferecer serviços como avaliação com urologista e endocrinologista, testes rápidos e aplicação de flúor. No dia 15, a programação será realizada no Parque Anauá, para a população em geral.

A primeira ação aconteceu na Unacon (Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia), no dia 27 de outubro. Os servidores do HGR (Hospital Geral de Roraima), com idade igual ou superior a 50 anos, puderam coletar sangue para o PSA (Antígeno Prostático Específico), exame que detecta o câncer de próstata.

Já no dia 22, servidores levarão os resultados de seus exames de PSA para os urologistas avaliarem, além de participarem de uma palestra com orientações sobre como se prevenir contra o câncer de próstata. Esta ação será realizada no auditório do HGR.

A programação será encerrada no dia 30, na Feira do Passarão, pela manhã, com uma ação voltada para o público local.

Dados

De acordo com dados do Laper (Laboratório de Anatomia Patológica de Roraima), o câncer de próstata está em quarto lugar entre os mais incidentes, logo após o câncer de pele, de colo de útero e de mama. Desde 2015 foram registrados 75 novos casos, em homens na faixa etária de 41 a 71 anos de idade.

Além deste, os cânceres masculinos mais comuns são os de pele, do qual em média foram registrados 273 casos no mesmo período; seguido dos cânceres de cabeça e pescoço, com 35 casos.