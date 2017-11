Novembro Azul: quase mil atendimentos foram realizados em evento promovido pela Setrabes

Este sábado, 18, foi um dia dedicado ao cuidado com a saúde do homem. Em alusão Novembro Azul, a Setrabes (Secretaria do Trabalho e Bem-Estar Social) realizou uma ação voltada aos pais e usuários da Rede Cidadania Atenção Especial, Rede Cidadania Esportes e Rede Cidadania Melhor Idade. O evento reuniu homens de várias idades, incluindo idosos e pessoas com deficiência, que passaram por atendimentos de saúde, realização de exames e outros serviços.

Quase mil atendimentos foram contabilizados nesta manhã. Em parceria com a Sesau (Secretaria Estadual de Saúde), foram oferecidos serviços em quatro especialidades: oftalmologia, urologia, dermatologia e cardiologia. O Luiz Antônio Ferreira dos Santos, de 51 anos, passou pelo urologista e oftalmologista. Ele reconhece que ações como essa motivam os homens a se cuidarem mais. “Eu reconheço que preciso cuidar melhor da minha saúde e uma ação como essa facilita muito, porque temos acesso a vários especialistas em um único lugar”, garante.

O Odair Mayer, de 59 anos, também aproveitou a ação juntamente com filho, Marcos Wagner Cerrão Mayer, de 28 anos, que é usuário da Rede Cidadania Atenção Especial. “Passei pelo oftalmologista junto com meu filho e ele também foi atendido pelo clínico geral. Acho que sou mais relaxado com a saúde do que a maioria dos homens, por isso uma ação como essa ajuda muito, principalmente por ser um sábado, o que incentiva demais para que possamos nos cuidar”.

Foram oferecidos ainda corte de cabelo e atendimento da equipe do Programa Balcão de Ferramentas. Além disso, eles puderam relaxar com a sessão de massagem.

O Raimundo Brandão, de 64 anos, acompanhado do filho Davi, de 14 anos, aluno da Escola do Atleta, garante que cuida da saúde realizando acompanhamento médico periódico, principalmente nos últimos cinco anos, depois de um susto. “Tive um AVC e a partir daí comecei a me cuidar mais, por isso estou aproveitando para passar pelo urologista. Quero chegar aos 140 anos”, brinca.