Novembro Azul: Prefeitura promove ações de saúde voltadas para os servidores

Na manhã desta terça-feira, 21, o Programa Servidor de Valor ofereceu atendimentos de saúde para os servidores da Prefeitura de Boa Vista. Todos os serviços aconteceram no auditório do Palácio 9 de Julho. As ações fazem parte do Novembro Azul, mês dedicado a saúde do homem.

Aferição de pressão arterial, teste rápido para detecção de HIV, sífilis e detecção das hepatites B e C, bem como consultas médicas e encaminhamentos de saúde foram colocados à disposição de todos pelo Centro de Saúde 31 de Março. Os servidores tiveram também a oportunidade de assistir a palestra proferida pela médica Samanta Rocha, que falou das principais doenças que podem atingir o homem.

Ela falou da importância da prevenção às doenças e sobre as formas de contágio e prevenção. “O homem não tem o hábito de fazer a prevenção, as vezes ele só busca o atendimento no momento da doença instalada, estão a gente está aqui mais para lembrá-los da importância de se cuidar e da importância de evitar certos hábitos para que eles possam garantir uma saúde plena”, alertou.

O senhor Luiz César, servidor da Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas (Smag), aproveitou a oportunidade e aferiu a pressão arterial, fez o teste rápido e consultou médico. Ele destacou a questão da prevenção às doenças como uma forma da administração municipal funcionar com eficiência. “Prevenir é o melhor remédio”, garantiu.

O Novembro Azul é dedicado ao combate do câncer de próstata. Novembro azul é uma campanha de conscientização, abraçada por várias entidades, especificamente no mês de novembro. No próximo dia 27 está prevista uma palestra com a Liga de Combate ao Câncer para encerrar o Novembro Azul.

Edson Rodrigues