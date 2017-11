Novembro Azul: Prefeitura conscientiza população masculina contra câncer de próstata

Novembro é mês de intensificar os cuidados e ações de prevenção contra o câncer de próstata e a prefeitura de Boa Vista promove durante todo o mês nas unidades básicas de saúde uma série de atividades alusivas ao movimento mundial.

Nesta terça-feira, 7, a partir das 14h30, os profissionais da unidade básica de saúde do Mecejana estarão no SESC- Mecejana atendendo os colaboradores da entidade, com testes rápidos para Sífilis, Hepatite B e C e HIV, além de consultas médicas para os homens.

Na sexta-feira, 10, às 14h30, a unidade do Santa Luzia vai realizar palestra sobre a importância e conscientização a respeito dos tipos da doença, para os homens que estiverem na unidade.

Na sexta-feira, 10, a unidade do Jardim Primavera também inicia suas atividades alusivas ao movimento. A partir do dia 16 vai atender os funcionários de algumas empresas e encerrará as atividades no dia 1 de dezembro na área do Jardim Primavera, com consultas clinicas e de enfermagem, testes-rápido, vacina, e outros.

“Trabalhamos com a prevenção, e esse mês vamos reforçar as atividades nas nossas unidades, com a finalidade de alertar os homens sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata e outras doenças masculinas”, destaca o secretário municipal de saúde, Cláudio Galvão.

Mais programação:

Dia 18.11 – UBS Délio Tupinambá

Dia 23.11 – UBS Senador H. Campos

Dia 24.11 – UBS Cambará

Dia 28.11 – UBS Liberdade

Jamile Carvalho