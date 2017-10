Novembro Azul: mês será dedicado a ações de prevenção ao câncer de próstata

Durante o Novembro Azul, mês de sensibilização sobre a saúde do homem e prevenção do câncer de próstata, a Sesau (Secretaria Estadual de Saúde) realizará uma série de ações de prevenção ao câncer de próstata e promoção da saúde do homem em geral.

Nesta quarta-feira, 1º, será realizada uma ação voltada aos servidores da secretaria. A programação segue no dia 15, no Parque Anauá, para a população em geral, no período da tarde.

As ações levarão vídeos informativos e orientações sobre prevenção para a população, além de oferecer serviços como avaliação com urologista e endocrinologista, testes rápidos e aplicação de flúor.

As ações iniciaram antes mesmo de novembro, na última sexta-feira, 27, na Unacon (Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia). Os servidores do HGR (Hospital Geral de Roraima) a partir de 50 anos, puderam coletar sangue para PSA (Antígeno Prostático Específico), exame que pode ajudar a detectar o câncer de próstata.

No próximo dia 22, os pacientes que colheram sangue na Unacon levarão os resultados para os urologistas avaliarem, além de participarem de uma palestra com orientações e diversas informações sobre como se prevenir contra o câncer de próstata. A ação será realizada no auditório do HGR. No dia 30, a ação será levada para a Feira do Passarão.

Para o coordenador da Unacon, Anderson Benetta, essas ações são importantes para desconstruir o preconceito da população com as formas de prevenção, pois há uma grande resistência por parte dos homens em relação ao exame para detecção precoce de câncer de próstata. “Esse é um grande problema, pois acarreta que, na maioria dos casos, temos um diagnóstico tardio, dificultando o tratamento”.

Câncer de próstata atingiu 75 homens desde 2015

De acordo com dados do Laper (Laboratório de Anatomia Patológica de Roraima), o câncer de próstata está em quarto lugar entre os mais incidentes, logo após o câncer de pele, de colo de útero e de mama. Desde 2015 foram registrados 75 novos casos, em homens na faixa etária de 41 a 71 anos de idade.

Além deste, os cânceres masculinos mais comuns são os de pele, o qual foram registrados 273 casos no mesmo período; seguido dos cânceres de cabeça e pescoço, com 35 casos.

Prevenção

As UBS (Unidades Básicas de Saúde) são responsáveis por realizar o rastreamento dos casos suspeitos. Em caso de alguma alteração detectada, o paciente é encaminhado a um especialista na Clínica Especializada Coronel Mota para investigar o caso.

Os exames de PSA (antígeno prostático específico) servem para identificar o aumento de uma proteína produzida pela próstata, o que pode indicar o início da doença. Mas para um diagnóstico preciso, é indispensável a realização do exame de toque retal, feito durante consulta médica.

Conforme explicou Anderson Benetta, o recomendado é fazer os dois exames, pois os resultados se complementam. “Às vezes, o exame de toque retal pode oferecer uma alteração, mas o PSA mostra que está normal, ou que é apenas uma inflamação. Então a realização dos dois exames é imprescindível”.

Se o paciente for diagnosticado com câncer, o tratamento é disponibilizado pela Unacon, único centro credenciado pelo Ministério da Saúde para o tratamento de pessoas com câncer no Estado.

A unidade oferece os tratamentos mais modernos do país, além de realizar pesquisas na área de oncologia, o que contribui para o desenvolvimento de novas tecnologias em benefício dos pacientes com câncer.

Todo o acompanhamento e tratamento ocorrem no Estado, com exceção das sessões de radioterapia, que, quando necessárias, são concedidas por processo de TFD (Tratamento Fora de Domicílio).

Casos de câncer de próstata:

2015 – 21 casos

2016 – 31 casos

2017 – 23 casos