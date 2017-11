Nove oficinas vão ocorrer durante o VI Fórum de Integração

Nove oficinas vão ocorrer durante o VI Fórum de IntegraçãoPara a sexta edição do Fórum de Integração: Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação Tecnológica (Forint) do Instituto Federal de Educação (IFRR), são oferecidas nove oficinas/minicursos para os interessados. As inscrições terminam nesta quarta-feira, dia 8, pelo site http://www.ifrr.edu.br/forint/vi-forum-de-integracao. A programação também consta de palestras, mesas-redondas e exposições de trabalhos.

O VI Forint ocorre nos dias 28 e 29 de novembro, no Campus Amajari (CAM), norte de Roraima. O presidente da subcomissão de credenciamento/certificação, Janderson Baima, disse que o primeiro passo é o interessado ter um e-mail para que depois receba o certificado digital. Outra dica é quanto à inscrição no evento e nas oficinas.

Conforme Baima, tem muita gente se inscrevendo no evento, mas não nos minicursos. No site, ao clicar no banner que está disponível na página do VI Forint, a pessoa será direcionada. Para se inscrever no evento, ela deve clicar em “Realizar inscrição”, e nas oficinas, em “Quero participar das atividades” e escolher a oficina.

No fim da tarde desta terça-feira, dia 7, as vagas de três das nove oficinas tinham se esgotado. Nestes dois últimos dias, a subcomissão de credenciamento reservou o laboratório de informática para atender os alunos do campus que ainda não se inscreveram. O mutirão vai atender nesta terça-feira, dia 7, e na quarta, dia 8.

Quem aproveitou o momento foram as alunas da turma 129 do curso Técnico em Agropecuária Doralivia Mota Cavalcante, 15, e Daniela Rodrigues Lima, 15, que estão no primeiro semestre. As duas se inscreveram para a oficina “Técnicas de agroecologia aplicada à agricultura familiar”. “É uma matéria que eu tenho e de que gosto muito”, disse Doralivia.

Daniela comentou que, antes de ingressar no CAM, pensava que poderia utilizar o curso efetivamente, e agora, que conheceu um pouco mais da área e que teve contato com profissionais com vasto conhecimento, se diz apaixonada. “A perspectiva com a oficina é aprender mais, porque todos os temas colocados no fórum têm a ver com o nosso curso”, afirmou.

Programação

As oficinas serão ministradas por profissionais de todos os campi do IFRR: Campus Amajari, Novo Paraíso, Boa Vista, Boa Vista Zona Oeste e Bonfim.

Programação das oficinas

Minicurso | Professor Responsável

Boas práticas de higiene e manipulação de alimentos | Tassiane dos Santos Ferrão

Orientações sobre bons hábitos na prevenção de doenças | Cleide Maria Fernandes Bezerra, Monique de Souza Lima

Normalização de TCC com Microsoft Word na Prática | Renato Fonseca de Assis Cunha e Lee Marcos Cruz de Souza

Técnica para produção de texto dissertativo argumentativo | Jacinta F. dos Santos Rodrigues, Ana Maria A. de Souza e José Vilson M. Filho

Técnicas de agroecologia aplicada à agricultura familiar | Patrício Ferreira Batista e Luciana da Silva Barros

Ética, cidadania e ciberdemocracia | Denison Rafael Pereira da Silva

Planejando a abertura de seu empreendimento regional – Canvas | Wilson Alves da Silva Filho

Determinação de aptidão agrícola da terra: “Método Prático” | Carlos Henrique Lima de Matos

Importância dos NEAs (Núcleos de Estudo em Agroecologia) para o Estado de Roraima | Romildo Nicolau Alves e Hipólito Ribas Pereira