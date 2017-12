Novas obras vão solucionar pontos de congestionamento em Boa Vista

A capital Boa Vista concentra aproximadamente, 70% da população de Roraima e também possui a maior frota de veículos do Estado. Segundo dados do Departamento Estadual de Trânsito (Detran/RR), dos 201 mil veículos em circulação, pelo menos 83% estão em Boa Vista.

Isso aumenta a responsabilidade no planejamento de obras que favoreçam a mobilidade e a segurança no trânsito, acompanhando o crescimento da frota de veículos e da própria cidade.

Por isso, nesta quinta-feira, 14, a Prefeitura de Boa Vista apresentou o novo projeto de obras de infraestrutura de trânsito que será executado na capital, atendendo a BR 174, no trecho Norte e Sul e também a duplicação da ponte sob o rio Cauamé. As obras serão executadas em parceria com o DNIT (Departamento Nacional de Trânsito), numa articulação com o senador Romero Jucá e com o secretário Nacional de Gestão de Projetos do Ministério dos Transportes, Luciano Castro.

Jucá reafirmou o apoio para garantir a liberação de recursos e a inclusão desse conjunto de obras no programa Avançar. “Essa é uma obra de grande porte, com diferentes etapas de execução. Colocando esse projeto dentro do programa Avançar, a gente garante a continuidade da liberação dos recursos, mesmo com a mudança de gestão. São obras de impacto, que atendem demandas da própria comunidade e que acompanham o crescimento de Boa Vista preparando a cidade para o futuro”, disse o senador.

O projeto inclui a construção de vias paralelas, com elevação, para reduzir o ponto de congestionamento no cruzamento das avenidas Venezuela e Brigadeiro Eduardo Gomes. A obras segue, passando pelo eixo da original da Avenida Venezuela, em direção ao bairro Caumé, totalizando 4,8 km. Também serão feitas melhorias, como uma via de redução para acesso a Universidade Federal de Roraima e acesso externo para a rua Yeyê Coelho.

“A Prefeitura de Boa Vista tem feito uma excelente gestão na aplicação de recursos federais e se tornou referências por causa disso. Essas obras são estruturantes e importantes, que vão resolver problemas do trânsito da capital, valorizando muito as áreas que serão atendidas”, explicou o secretário Nacional do Ministério dos Transportes, Luciano Castro.

No trecho Norte, será atendida a área compreendida entre o contorno do Anel Viário até o comercial Atacadão, totalizando 6,5 km de extensão. A rodovia também receberá obras de drenagem e urbanização.

“A concepção desse projeto, que já inclusive foi licitado, vai mudar de forma definitiva a situação de acesso e resolver problemas dentro e no entorno da cidade. Vamos atender com atenção especial, o cruzamento das avenidas Brigadeiro Eduardo Gomes e Venezuela. São obras que vão melhorar muito a condição de circulação por nossa cidade”, explicou a prefeita Teresa Surita.