Novas doações reforçam a Campanha Caerr de Olho no Óleo

A Caerr (Companhia de Águas e Esgotos de Roraima) continua recebendo doações de óleo de cozinha, por meio da Campanha Caerr de Olho no Óleo, executada pelo NMA (Núcleo de Meio Ambiente).

Este mês, a Companhia recebeu do restaurante Chopp Time, que atua em Boa Vista, a doação de 205 quilos de óleo que não serviam mais para consumo humano. O material será repassado para a Fazenda Esperança, para ser utilizado na fabricação de sabão caseiro.

“Esse trabalho é fundamental para mostrar como é possível reaproveitar o material de forma adequada, evitando que esse óleo seja mal descartado e vá parar na natureza. Assim cada um ajuda a manter o meio ambiente preservado”, esclareceu o presidente da Caerr, Danque Esbell.

O Núcleo de Meio Ambiente arrecadou, nos últimos dois anos, mais de cinco toneladas de óleo de cozinha. No ano passado foram coletados 2.418 kg e este ano, até agora, 2.634,55 kg.

A cada doação a equipe do NMA realiza a sensibilização ambiental com palestras onde são abordados temas referentes ao uso correto da rede de esgoto e os problemas causados aos mananciais quando o óleo de fritura é descartado na rede ou no rio.

“Conseguimos superar a meta do ano passado, quando iniciamos a campanha e o resultado é que alguns restaurantes da cidade passaram a adotar a forma correta de usar a rede de esgoto e separar o óleo de fritura para doação”, enfatizou Airlene Carvalho, Chefe do NMA.

Para o gerente do restaurante, Francisco Jairo Silva Matos, essa iniciativa da Caerr ajuda a orientar como cada cidadão pode preservar o meio ambiente.

“Aprendemos que esse resíduo, o óleo de cozinha, é uma das matérias primas para a fabricação de sabão em pedra. Por isso, a doação é importante e fazemos questão de colaborar”, disse.

Pontos de coleta

A Companhia mantém pontos de coleta na sede da empresa no bairro São Pedro, mas as doações podem ser feitas também nas entidades parceiras como escolas estaduais e igrejas e repassadas para a empresa por meio do NMA, no 98403-9077.

“O programa vai continuar porque esperamos que mais restaurantes e a sociedade em geral se engajem na nossa campanha em benefício do meio ambiente”, finalizou Esbell.

