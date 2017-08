Nova Lei de Regularização Fundiária transforma vida de pequenos produtores de Roraima

A história de Maria das Graças Ribeiro Silva tem como ingrediente principal a esperança. Há cerca de 10 anos, ela e a família tiveram que abandonar a pequena propriedade que possuiam na região de Sorocaima demarcada como terra indígena.

Além da indenização, Maria foi reassentada na região do PA Nova Amazônia, onde vive até hoje com o marido, produzindo para sua própria subsistência.

Ela está entre os 208 pequenos produtores do assentamento PA Nova Amazônia que receberam nesta sexta-feira, 25, o título definitivo de sua propriedade. Para quem já viveu a experiência de abandonar sua casa, esse documento tem um significado muito especial.

“Estou muito feliz porque sei que o título representa o meu direito de posse dessa propriedade. Pra mim, é uma vitória”, afirmou a agricultora.

Com o documento em mãos, o agricultor Juscelino José Melo faz planos para o futuro. “Vou atrás de crédito para investir na produção de grãos. Agora, posso conseguir isso porque tenho o título definitivo”.

O documento de posse de terra chegou para esses pequenos produtores graças ao trabalho desenvolvido pelo senador Romero Jucá. Este ano, ele atuou na elaboração da nova Lei de Regularização Fundiária que facilita o processo de titulação de assentamentos e outras propriedades urbanas e rurais.

“Vivemos um momento histórico. Depois de tantos anos, realizamos a primeira entrega de títulos definitivos para produtores do PA Nova Amazônia. Sei o quanto esse documento é importante para as famílias e para o desenvolvimento do nosso agronegócio”, afirmou o senador.

O estímulo à produção é o que o presidente da CooperCinco Sérgio Fernandes Medeiros busca. “Para gente, o título é garantia de crédito. Isso é importante para melhorar a nossa capacidade produtiva”, explicou.

A região das propriedades titulada equivale a aproximadamente, 50 mil hectares. No local, são produzidos milho, batata doce, melancia, feijão e até soja. Os produtores também criam pequenos animais.

“Essa área deriva das fazendas Bamerindus, Murupu e São Francisco que compreende mais de 53 mil hectares, onde vivem 612 famílias. A titulação é um compromisso com o desenvolvimento dessa região e segurança para os pequenos produtores”, explicou o Superintendente Regional do Incra em Roraima, Antônio Adelson Gomes (Maranhão).

A prefeita Teresa Surita destacou o apoio que será ofertado aos produtores da região por meio das ações da Secretaria Municipal de Agricultura.

“Peço as famílias que não vendam suas propriedades. Em parceria com o Incra, entregamos os títulos e vamos entrar com o apoio para desenvolver toda a capacidade produtiva que vocês têm. Boa Vista é uma cidade que precisa do trabalho de vocês”.

Janini Marques