Nova diretoria do Parlamento Amazônico tomará posse dia 9 de agosto

A posse da nova diretoria do Parlamento Amazônico acontecerá dia 9 de agosto, em sessão solene na Assembleia Legislativa de Roraima (ALERR). Os deputados Coronel Chagas (PRTB-RR) foi eleito presidente da instituição; Lenir Rodrigues (PPS-RR), eleita secretária geral; Gabriel Picanço, tesoureiro, e Jorge Everton (PMDB-RR) secretário da Comissão de Minas e Energia, para o biênio 2017/2018.

Nesses dias que antecedem o evento, deputado Coronel Chagas explicou que será enviado ofício para as nove assembleias legislativas que integram o Parlamento Amazônico, totalizando 251 parlamentares. “Nessa oportunidade, além de darmos a posse, serão ministradas palestras sobre assuntos de interesse dos estados que compõem o Parlamento Amazônico, e vamos definir a programação de atividades para essa nova gestão”, disse, ressaltando que será um momento bom para integração das forças políticas do Norte do país.

Sobre o Parlamento Amazônico ter um presidente de Roraima, além de outros deputados na diretoria, se os entraves que impedem o desenvolvimento econômico do Estado serão tratados com prioridade, Coronel Chagas afirmou que a ideia é fazer com que os problemas de cada estado sejam de todo o Parlamento. “Unidos teremos mais forças para levantar esses pontos que entravam o desenvolvimento de Roraima. Mas, diante dessa linha de raciocínio, vamos discutir sobre pontos como questão energética, obra paralisada do Linhão de Tucuruí por conta de uma terra indígena e corrente na BR-174 que fecha todas as noites, dentro da reserva dos Waimiri-Atroari, entre Roraima e Amazonas”, garantiu o parlamentar.

Segundo Coronel Chagas, a corrente afixada na BR-174, dentro de área indígena, é mantida por conta de uma ONG (Organização não governamental), que sobrevive com recursos públicos. “Ou seja, recursos públicos sendo utilizados para fazer movimentos que impedem o desenvolvimento de uma unidade da federação. Então são pontos que vamos levantar, pedindo apoio dos demais parlamentares dos outros estados, para que juntos possamos levar esses problemas às autoridades que tem competência para resolvê-los”, enfatizou o novo presidente do Parlamento Amazônico.

Ele comentou que os problemas existentes nos outros estados, também serão somados esforços para buscar soluções. “Eu acho que quem tem que dizer o que é melhor para a região amazônica somos nós que vivemos aqui. Não podemos admitir que pessoas que nunca pisaram nesse solo se manifestem dizendo o que pode e o que não pode ser feito. Isso quem tem que dizer somos nós e assim será nossa ação a frente do Parlamento Amazônico”, ressaltou Coronel Chagas.

Parlamento

Coronel Chagas comentou que o Parlamento Amazônico tem mais de 20 anos de atuação, sempre pautando as discussões em torno dos problemas de toda a região. “Aqui em Roraima temos mais de 80% da área territorial do estado demarcadas por questões ambientais e indígenas. Já demos uma contribuição fantástica para essas bandeiras que são importantes para a humanidade e vamos continuar fazendo isso. Mas, agora, para o restante de terras que temos tem que se dar segurança jurídica, para que haja investimento no setor produtivo do Estado, para que se gere emprego e renda, que circule dinheiro na economia e que se melhore a qualidade vida da população”, finalizou.

Edilson Rodrigues