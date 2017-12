Nova Colina: governadora anuncia militarização da Escola Tenente João Azevedo

Durante a Caravana do Povo, na quinta-feira, 7, em Nova Colina, município de Rorainópolis, a governadora Suely Campos anunciou a militarização da Escola Estadual Tenente João Azevedo Cruz. A unidade está passando por reforma na estrutura física.

A militarização já ocorre no colégio em janeiro do próximo ano e será uma das 15 unidades com a modalidade em Roraima.

A governadora relatou que uma gestão baseada na disciplina e na hierarquia é necessária na localidade, para que os jovens cresçam e se conscientizem para o futuro.

“Atualmente a unidade vive um contexto em que o professores, pais e alunos enfrentam alto índice de violência e presença de drogas na região de Nova Colina”, disse Suely Campos.

Segundo a gestora da unidade, Lívia Printes, uma equipe da escola procurou a secretária Emília Campos, da Setrabes [Secretaria de Trabalho e Bem Estar Social], que a ouviu além de professores e pais dos alunos da escola sobre a situação que Nova Colina vivencia.

“Ela visitou a unidade e passou a situação para a governadora, que hoje nos deixa muito feliz com esta novidade. Acreditamos que com a militarização e disciplina, daremos uma melhorada nessa realidade”, comemorou.

Segundo a diretora, a unidade é frequentada por 633 alunos e o período para a militarização da escola deve ser iniciado em janeiro do próximo ano. “Estamos passando por reforma já para recebermos os gestores militares”, completou.

O comandante da Polícia Militar de Roraima, Coronel Edison Prola, frisou que a militarização da escola é outro momento de prestígio para a PM. “Mais uma escola que a governadora Suely Campos militariza. Acredito que estamos num ótimo momento da PM, que é fazer parte desse processo educacional”, disse.

Prola relatou que há um projeto da governadora para a militarização de 15 escolas, sendo oito na Capital e sete no interior. “Nova Colina e as demais escolas servirão de exemplo para toda a sociedade. A militarização forma civismo no jovem e mostra uma opção para o futuro, pois muitas crianças e jovens têm sido abordados pelo tráfico. Com essa nova realidade conseguimos mostrar que há outro caminho a seguir, inclusive para aqueles que têm interesse em seguir a carreira militar, o que para a nossa corporação é motivo de grande orgulho”, complementou.

Caravana realiza quase três mil atendimentos em Nova Colina

A 60ª edição do programa Caravana do Povo, ação itinerante do Governo do Estado, realizou em Nova Colina, 2.804 atendimentos.

Em dois anos, a Caravana do Povo já realizou mais de 250 mil atendimentos de saúde e serviços de cidadania às sedes de municípios, comunidades e vilas do Estado, inclusive em regiões de difícil acesso.

A governadora Suely Campos afirmou na ocasião que a Caravana já atendeu o equivalente à metade da população de Roraima. “É a marca de um trabalho social feito em prol do Estado. Estamos muito felizes e convictos da abrangência da Caravana, que está fazendo uma diferença enorme na vida das pessoas que recebem estes atendimentos. Temos conseguido inclusive salvar vidas e diagnosticar doenças graves. As pessoas são imediatamente encaminhadas para cirurgia ou tratamento”, disse.

A secretária da Setrabes, Emília Campos, declarou que o maior diferencial da Caravana do Povo é que a ação acontece todas as semanas. “Existem muitas ações itinerantes desenvolvidas por outras entidades e em outros Estados, mas nenhuma ocorre todas as semanas. Isso envolve muita gente e uma logística grande que fazemos com muito carinho, pois é uma satisfação enorme trazer atendimentos de saúde e oportunidade para que as pessoas estejam mais próximas dos serviços prestados pelo Governo”, afirmou.

Atendimentos

A população recebeu serviços de saúde, com atendimentos de especialidades médicas, como ginecologista, cardiologista, oftalmologista e clínico geral, além da realização de exames de mamografia e ultrassom com a Carreta Saúde da Mulher.

Além disso, as secretarias e órgãos estaduais ofereceram atendimentos à população, dentre eles, pré-cadastro com a equipe do Balcão de Ferramentas e oficinas de artesanato, pela Setrabes, atividades recreativas com os participantes do Cidadão do Futuro, projeto desenvolvido pela parceria entre Setrabes e Detran (Departamento Estadual de Trânsito), dentre outros.