Nova Amazônia: inscrição de artigos para a revista segue até o dia 15

A Pró-reitoria de Assuntos Estudantis e Extensão (PRAE) da Universidade Federal de Roraima (UFRR) prorrogou novamente o prazo para submissão de artigos a serem publicados na primeira edição da Revista de Extensão Nova Amazônia. Os interessados podem enviar o artigo até o dia 15 de janeiro pelo e-mail revistanovaamazonia@gmail.com.

A publicação tem o intuito em difundir textos inéditos relacionados aos projetos, programas e experiências de Extensão Universitária realizadas no âmbito das universidades públicas e privadas no Brasil e no exterior, destacando atenção especial aos cadastrados na Prae. A Pró-reitoria destaca que só serão aceitos os artigos que abordam sobre Extensão Universitária e que estejam vinculados às políticas de Extensão.

O periódico terá caráter semestral e os artigos deverão atender os seguintes eixos temáticos das áreas de Extensão: Educação, Cultura, Direitos Humanos e Justiça, Questões Urbanas, Questões Rurais, Comunicação, Meio Ambiente, Saúde, Tecnologia e Trabalho.

Acesse o edital de prorrogação no link http://prae.ufrr.br/index.php/1103-ultimo-prazo-para-submissao-de-artigos-da-revista-de-extensao-nova-amazonia-termina-dia-15-de-janeiro-de-2017.

As normas editoriais e os detalhes da Revista, você encontra no Edital n.° 069-2016 – PRAE – Revista Nova Amazônia.

Raphaela Queiroz