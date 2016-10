Nota Fiscal Roraimense vai distribuir R$ 100 mil reais em prêmios no 16º sorteio

O 16º sorteio do programa Nota Fiscal Roraimense, promovido pelo Governo do Estado, por meio da Sefaz (Secretaria Estadual de Fazenda), será nesta quinta-feira, 6, às 10h, na Secretaria de Fazenda. Serão sorteados R$ 100 mil em prêmios aos consumidores já cadastrados no sistema.

Desses R$ 100 mil, quatros são prêmios de R$ 5 mil e oitenta de R$ 1 mil. Para participar da premiação normal, são válidos os cupons gerados no mês de setembro deste ano.

O Nota Fiscal Roraimense é um programa de cidadania fiscal, coordenado pela Secretaria da Fazenda, que, por meio da distribuição de prêmios, visa incentivar os consumidores a solicitarem a inclusão do CPF (Cadastro de Pessoa Física) na emissão do documento fiscal, no ato de suas compras, bem como sensibilizar a população sobre a importância social do tributo. A emissão da nota fiscal é uma obrigação da empresa.

Para participar

Basta o cidadão acessar o Portal da Cidadania Fiscal, por meio do endereço: http://nfroraimense.sefaz.rr.gov.br ou no banner disposto no site oficial da Sefaz: http://www.sefaz.rr.gov.br/. Também é possível efetuar cadastro por meio do aplicativo ‘Nota Fiscal Roraimense’, cujo download está disponível para dispositivos Android, na Play Store. Uma vez feito a inscrição, a inclusão nos próximos sorteios é automática. A cada R$ 30,00 acumulados em compras o consumidor tem direito a um bilhete eletrônico para concorrer.

Charlene Ferreira