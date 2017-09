Normandia: IFRR discute oferta de cursos EaD na sede do Município

Na última semana, gestores do Instituto Federal de Roraima (IFRR) receberam o secretário de Educação de Normandia, José Mário Martins, e o assessor da secretaria Josimar Pereira dos Santos, para tratar da possibilidade de oferta de cursos técnicos na modalidade Educação a Distância (EaD) na sede do município.

Desde 2014, o IFRR está presente em Normandia, por meio dos polos do Núcleo de Educação a Distância do Campus Amajari (Nead-CAM), que oferta às Comunidades Indígenas Araçá da Serra, Xumina e Raposa os cursos técnicos de Cooperativismo e Informática.

Desta vez, a demanda apresentada tem o propósito de atender a população da sede do município que não pode se dirigir aos campi do IFRR ou a outras instituições de ensino localizadas em municípios vizinhos. Conforme explicou o pró-reitor de Extensão do IFRR, Nadson Castro, os trabalhos começarão em breve, com a constituição de uma comissão formada por servidores de diferentes unidades do instituto.

Eles deverão fazer o estudo de viabilidade da oferta, o que inclui o levantamento da demanda de alunos e a checagem da estrutura física necessária para a implantação e a execução dos cursos pretendidos. “Essa, sem dúvida, será uma possibilidade de ampliar a parceria já existente e atender mais moradores do município, dando-lhes a oportunidade de melhorar de vida, por meio da educação, no local onde residem”, ressaltou Castro.

Estiveram presentes na reunião a reitora em exercício do IFRR, Fabiana Sbaraini, o diretor de Políticas de Educação a Distância, Robermilton Sant’anna, a diretora de Políticas de Extensão, Articulação e Convênio, Ana Cláudia Lopes, a coordenadora do Núcleo de Educação a Distância do Campus Amajari (Nead-CAM), Edileia Sousa Araújo, e o diretor de Ensino do Campus Avançado do Bonfim, Reginaldo de Lima Pereira.

Laura Veras