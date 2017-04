Normandia: Femarh leva projeto Amigos do Rio ao município

Com a proposta de promover a conscientização ambiental e o uso racional dos recursos hídricos em Roraima, a Femarh (Fundação Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos) leva o projeto Amigos do Rio para o interior do Estado. A ação ocorre nesta sexta-feira, 21, em Normandia, a partir das 9h no igarapé Inamará.

Conforme o presidente da Femarh, Rogério Martins, é preciso passar uma mensagem que sensibilize as pessoas da necessidade de cuidar da água que é usada diariamente nas casas, comércios e outros lugares.

“A ação é desenvolvida há muito tempo na capital e ano passado levamos o projeto até o Tepequém. A ideia é que os órgãos possam estar mais presentes no interior. O trabalho é feito na forma de conscientização, para que as pessoas não joguem resíduos nos rios, não apenas próximos à comunidade, mas em todo o leito do rio”, enfatizou.

Martins destacou o fato de que o período de chuvas no Estado faz com que todo o lixo depositado de forma irregular nas margens de rios e igarapés, seja levado para dentro da água, causando assim a poluição dos recursos hídricos.

“Nesse período de chuva, a enxurrada vem e leva o lixo que tem nas margens para dentro do rio. Nos pequenos municípios também tem esse problema, por isso resolvemos fazer a ação no interior e vamos estender aos outros municípios no decorrer do ano”, disse.

Na edição de 2015, o Amigos do Rio retirou mais de uma tonelada de lixo do Rio Branco, e, em 2016, removeu meia tonelada. Na última edição, realizada em março deste ano, voluntários retiraram mais de uma tonelada de lixo. A ação é realizada pela Fundação desde 2011, com a participação de toda a sociedade e com a presença de voluntários.

Mobilização

Para promover o envolvimento da população com a causa, os técnicos da Femarh estarão em Normandia a partir de quinta-feira, 20, promovendo palestras nas escolas sobre a importância de proteger os recursos hídricos e convidando os estudantes para participarem da ação.

Rosi Martins