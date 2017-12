Normalidade: cerca de 2 mil brasileiros fazem turismo na Venezuela mensalmente

Cerca de dois mil turistas brasileiros atravessam mensalmente a fronteira entre Brasil e Venezuela. Os dados são da Secretaria Extraordinária de Assuntos Internacionais, que prevê um aumento de quase o dobro do número no mês de dezembro, por conta do período de férias.

De acordo com a secretária adjunta de Assuntos Internacionais, Verônica Caro, mesmo com a crise no país vizinho os brasileiros continuam indo para a Venezuela para tirar férias, principalmente na Ilha de Margarita.

“O fluxo na fronteira está normal, os brasileiros estão aproveitando o período de férias para conhecer e aproveitar as belezas naturais que o País possui, além do baixo custo na viagem”, afirmou Verônica.

Informação passada

Recentemente circula nas redes sociais, uma notícia de que a fronteira entre os dois países estaria temporariamente fechada, quando na verdade a matéria compartilhada é referente ao ano de 2016, período em que, por determinação do governo venezuelano, a fronteira havia sido fechada parcialmente para o ingresso no País.

Verônica Caro esclareceu que a notícia do fechamento não procede. “O fluxo de brasileiros, indo e vindo da Venezuela está normal, e não há nenhuma informação oficial de fechamento da fronteira. Então quem está de férias, ou pretende viajar para o país vizinho, pode ficar tranquilo”, informou.

Dina Vieira